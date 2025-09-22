En medio de la corrida, el Tesoro de Estados Unidos aseguró "estar dispuesto a apoyar a la Argentina"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SecScottBessent/status/1970108240311587014&partner=&hide_thread=false These options may include, but are not limited to, swap lines, direct currency purchases, and purchases of U.S. dollar-denominated government debt from Treasury’s Exchange Stabilization Fund.



Opportunities for private investment remain expansive, and Argentina will be Great… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 22, 2025

En sentido advirtió que entre las opciones disponibles se incluyen líneas de swap, compras directas de moneda y adquisiciones de deuda soberana en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria de ese país.

Bessent subrayó además el carácter “sistémicamente importante” de Argentina como aliado norteamericano en América Latina y la confianza en las reformas económicas impulsadas por el gobierno de Milei. “Oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande”, afirmó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, quien ratificó la posición de respaldo de Washington al ajuste que impulsa el gobierno libertario.

My April comments make clear our commitment to Argentina's people and to President Milei. 3/4https://t.co/tBVxYUaS0D — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 22, 2025

Bessent anticipó además que participará del encuentro que mantendrán mañana en Nueva York el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Javier Milei. La cita será clave para definir los próximos pasos en materia de cooperación financiera y comercial entre los dos países.

De esta manera el gobierno de Trump salió a rescatar al gobierno de Milei e intentar aplacar la incertidumbre de los mercados. La gran duda que surge es si un mensaje cargado de buena voluntad, sin anuncios concretos, alcanza para calmar el apetito por cobertura en moneda dura de los inversores.

More details will be available shortly after this meeting. 4/4 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 22, 2025

