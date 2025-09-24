El peor final: confirman que los cuerpos hallados son los de las chicas desaparecidas en Ciudad Evita

Por otro lado, el hombre expresó su enojo con la Justicia por el tiempo que se tardó en relevar las cámaras de seguridad de la zona y analizar las antenas de los celulares: “No podés pedir el lunes un barrido del celular. ¿Estamos todos locos? ¿Por qué no lo hicieron antes?”, se lamentó el abuelo de Morena y Brenda.

Sabrina, madre de Morena, se hizo presente más temprano en la DDI de La Matanza, ubicada en Salta 2400, donde los investigadores le brindaron más detalles sobre el hallazgo de los cuerpos. “Son ellas, son ellas”, habría expresado, según replicaron en C5N.

desaparicion Lara Brenda y Morena De izq. a dcha.: Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verri

Por el momento, la investigación la lleva adelante el fiscal Gastón Duplaa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, partido bonaerense en el cual se inició el caso.

Los cuerpos fueron encontrados este miércoles por la mañana durante un allanamiento policial en una casa ubicada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Según las primeras informaciones, se encontraban en un pozo ubicado en el fondo de la vivienda.

A pocas cuadras del lugar también fue encontrada la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que Morena, Brenda y Lara habían subido por sus propios medios el viernes por la noche en la esquina de una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada. El vehículo había sido incendiado.

Hay cuatro detenidos

morena brenda lara - casa florencio varela Los cuerpos de Morena, Brenda y Lara fueron encontrados en el patio de una casa en Florencio Varela

Cuatro personas fueron arrestadas en las últimas horas tras el hallazgo de los cuerpos de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela.

Se trata de un hombre y una mujer que se encontraban en la vivienda al momento del arribo de la policía. Según dijeron, habían sido contratados para limpiar el lugar. Fuentes policiales informaron que en la casa se percibía un fuerte olor a lavandina y que pudieron detectar los rastros hemáticos con pruebas de luminol.

Por otro lado, otra pareja fue detenida en un hotel alojamiento a pocas cuadras de la casa. La mujer había alquilado la vivienda donde se encontraron los cuerpos y es hermana de la primera detenida. El hombre, trascendió, sería de nacionalidad peruana.

Según informaron en C5N, la mujer le habría mandado un mensaje a su madre en las últimas horas: “Me mandé una cagada. Si me entrego, explota todo”.

La principal hipótesis

Una hipótesis que se refuerza es que en el triple crimen estaría relacionado con una banda de narcotraficantes de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

En este marco, se investiga si alguno de los cuatro detenidos es familiar de uno de los jefes narcos peruanos que regentea la comercialización de estupefacientes en la Villa 1-11-14.

Según la reconstrucción del caso, Morena, Brenda y Lara salieron el viernes a las 21.15 del monoblock 20 del complejo 17 de Camino de Cintura. A las 22 se subieron a la camioneta en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada.

Hacia las 23.15, el celular de Lara impactó en una antena de la zona de Florencio Varela. Para el sábado a la mañana, los teléfonos de las tres chicas ya estaban apagados.

La camioneta Chevrolet Tracker blanca, con patente adulterada, pudo ser identificada días después tras el análisis de las cámaras de seguridad. La investigación logró determinar el recorrido del vehículo desde la rotonda hasta Florencio Varela, donde hoy la encontraron incendiada.

Luego de varios allanamientos que comenzaron el martes por la noche, pudieron dar con la vivienda en la cual este miércoles se encontraron los tres cuerpos.