El peor final: confirman que los cuerpos hallados son los de las chicas desaparecidas en Ciudad Evita
Fuentes policiales confirmaron que los cadáveres encontrados en Florencio Varela son los de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.
Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron encontradas sin vida este miércoles en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Así lo confirmó el abuelo de dos de las víctimas. Las tres jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes.
“Son pocas palabras las que me salen en este momento. Pasó el desenlace que no queríamos, pero también nos íbamos a preocupar si no las veíamos más. Si se las llevaban a otro lugar, como pasó con Loan, que no aparece. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir. Los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas", indicó Antonio, abuelo de Morena y Brenda, desde la rotonda de La Tablada, donde desde el fin de semana los familiares reclamaban por el accionar judicial y policial ante la falta de respuestas sobre el paradero de las jóvenes.
"Sacaron dos cositas hermosas de nuestra vida. Cuando a uno lo lastiman de una puñalada, nos duele. ¿Ustedes saben lo que pudieron haber sufrido esas chiquitas? ¿El dolor que habrán sentido en sus cuerpos?", expresó el hombre en diálogo con los medios.
Respecto a las principales hipótesis que manejan los investigadores, Antonio exigió que se sepa quién y por qué asesinaron a las jóvenes. “No puedo culpar a las chicas. Las únicas que sabían lo que pasó y quiénes fueron ellas tres. Todos vamos a reclamar justicia y vamos a luchas para eso”, indicó.
Por otro lado, el hombre expresó su enojo con la Justicia por el tiempo que se tardó en relevar las cámaras de seguridad de la zona y analizar las antenas de los celulares: “No podés pedir el lunes un barrido del celular. ¿Estamos todos locos? ¿Por qué no lo hicieron antes?”, se lamentó el abuelo de Morena y Brenda.
Sabrina, madre de Morena, se hizo presente más temprano en la DDI de La Matanza, ubicada en Salta 2400, donde los investigadores le brindaron más detalles sobre el hallazgo de los cuerpos. “Son ellas, son ellas”, habría expresado, según replicaron en C5N.
Por el momento, la investigación la lleva adelante el fiscal Gastón Duplaa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, partido bonaerense en el cual se inició el caso.
Los cuerpos fueron encontrados este miércoles por la mañana durante un allanamiento policial en una casa ubicada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Según las primeras informaciones, se encontraban en un pozo ubicado en el fondo de la vivienda.
A pocas cuadras del lugar también fue encontrada la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que Morena, Brenda y Lara habían subido por sus propios medios el viernes por la noche en la esquina de una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada. El vehículo había sido incendiado.
Hay cuatro detenidos
Cuatro personas fueron arrestadas en las últimas horas tras el hallazgo de los cuerpos de Morena, Brenda y Lara en Florencio Varela.
Se trata de un hombre y una mujer que se encontraban en la vivienda al momento del arribo de la policía. Según dijeron, habían sido contratados para limpiar el lugar. Fuentes policiales informaron que en la casa se percibía un fuerte olor a lavandina y que pudieron detectar los rastros hemáticos con pruebas de luminol.
Por otro lado, otra pareja fue detenida en un hotel alojamiento a pocas cuadras de la casa. La mujer había alquilado la vivienda donde se encontraron los cuerpos y es hermana de la primera detenida. El hombre, trascendió, sería de nacionalidad peruana.
Según informaron en C5N, la mujer le habría mandado un mensaje a su madre en las últimas horas: “Me mandé una cagada. Si me entrego, explota todo”.
La principal hipótesis
El caso es investigado por el fiscal Gastón Duplaa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.
Una hipótesis que se refuerza es que en el triple crimen estaría relacionado con una banda de narcotraficantes de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.
En este marco, se investiga si alguno de los cuatro detenidos es familiar de uno de los jefes narcos peruanos que regentea la comercialización de estupefacientes en la Villa 1-11-14.
Según la reconstrucción del caso, Morena, Brenda y Lara salieron el viernes a las 21.15 del monoblock 20 del complejo 17 de Camino de Cintura. A las 22 se subieron a la camioneta en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada.
Hacia las 23.15, el celular de Lara impactó en una antena de la zona de Florencio Varela. Para el sábado a la mañana, los teléfonos de las tres chicas ya estaban apagados.
La camioneta Chevrolet Tracker blanca, con patente adulterada, pudo ser identificada días después tras el análisis de las cámaras de seguridad. La investigación logró determinar el recorrido del vehículo desde la rotonda hasta Florencio Varela, donde hoy la encontraron incendiada.
Luego de varios allanamientos que comenzaron el martes por la noche, pudieron dar con la vivienda en la cual este miércoles se encontraron los tres cuerpos.
