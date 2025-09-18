Especialistas en economía contradicen a Javier Milei: afirman que "lo peor está por venir"

dolar bcra

Sobre el programa económico de Milei y el ministro Luis Caputo, Moldovan dijo que “está muy dañado… Se empezó a romper muy fuertemente cuando el Gobierno decidió no acumular reservas y empezó a pelearse con el propio acuerdo con el Fondo”, a lo cual “la elección bonaerense agregó un problema más: desarmó la creencia que había de la credibilidad del mandato electoral del Gobierno”.

En ese sentido, aseveró que “se desarmó la creencia de que la sociedad argentina está dispuesta a tolerar un ajuste a cualquier precio, a cambio de una baja en la inflación. Eso se cayó. Entonces el Gobierno tiene un mandato de aflojar el ajuste”.

“El Presidente dice ‘lo peor ya pasó’, pero el esquema económico nos dice que no, que al revés: que lo peor está por venir, que lo que se viene es una tanda de devaluación y de ajuste cambiario”, añadió, advirtiendo que “no tenemos un horizonte de que esto mejore mucho de acá a las elecciones de octubre”.

