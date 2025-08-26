El riesgo país se dispara en medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS
Los mercados financieros argentinos siguen mostrando señales negativas.
Los mercados financieros argentinos siguen mostrando señales negativas luego del escándalo por presuntas coimas que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y por el que fue despedido su titular, Diego Spagnuolo.
Este martes, el riesgo país trepó hasta los 829 puntos, su nivel más alto desde abril, y quedando por encima del de Ecuador, que hasta la semana pasada tenía el segundo registro más elevado de la región.
El índice S&P Merval retrocedió un 0,8%, ubicándose en 2.005.654,420 puntos básicos. La caída se suma al mal resultado del lunes, cuando el indicador perdió un 4% en pesos y un 6% en dólares, acumulando así una baja superior al 12% en lo que va de agosto.
Entre las acciones que más retrocedieron se destacan: Sociedad Comercial del Plata (-3,5%), Grupo Galicia (-3,1%) y Banco Macro (-2,1%).
En el caso de las ADRs, la tendencia fue mixta. Los bancos fueron los más afectados: Grupo Financiero Galicia (-2,1%) y Banco Macro (-1,3%). Por el contrario, lograron subir Transportadora de Gas del Sur y Telecom con el 2,1% en ambos casos.
En el mercado de deuda, los bonos soberanos en dólares también mostraron movimientos mixtos tras el fuerte derrumbe de la jornada anterior. Los que más subieron fueron Global 2029 (+2%) y Global 2046 (+0,9%), mientras que los que más cayeron fueron Bonar 2041 (-0,7%) y Global 2035 (-0,3%).
¿Qué es el riesgo país?
El riesgo país es un indicador que mide la confianza de los inversores en la economía de un país. Refleja la diferencia que deben pagar los bonos de ese país frente a los bonos de Estados Unidos, considerados los más seguros.
Si el riesgo país sube, significa que a Argentina le costará más endeudarse, porque los inversores perciben más peligro de que no pueda cumplir con sus pagos. Si baja, indica que los mercados ven menos riesgo y que el acceso al crédito externo se vuelve más barato.
