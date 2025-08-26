El riesgo país se dispara en medio del escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS

En el mercado de deuda, los bonos soberanos en dólares también mostraron movimientos mixtos tras el fuerte derrumbe de la jornada anterior. Los que más subieron fueron Global 2029 (+2%) y Global 2046 (+0,9%), mientras que los que más cayeron fueron Bonar 2041 (-0,7%) y Global 2035 (-0,3%).

¿Qué es el riesgo país?

riesgo pais

El riesgo país es un indicador que mide la confianza de los inversores en la economía de un país. Refleja la diferencia que deben pagar los bonos de ese país frente a los bonos de Estados Unidos, considerados los más seguros.

Si el riesgo país sube, significa que a Argentina le costará más endeudarse, porque los inversores perciben más peligro de que no pueda cumplir con sus pagos. Si baja, indica que los mercados ven menos riesgo y que el acceso al crédito externo se vuelve más barato.