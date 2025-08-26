ANSES confirmó el pago de $322.000: a quiénes está destinado y cómo cobrarlo
ANSES lanzó un pago mensual de hasta $322.000 para desempleados, válido por 12 meses, junto con un aumento a jubilados en septiembre.
En agosto de 2025, la ANSES lanzó un nuevo bono como ayuda económica mensual de hasta $322.000 destinada a trabajadores desempleados que cumplan ciertos requisitos. Esta prestación forma parte de un paquete de medidas sociales para reforzar los ingresos de los sectores vulnerables, e incluye un bono adicional ANSES y un aumento en las jubilaciones desde septiembre.
Qué es la Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo es un apoyo económico que ANSES brinda a trabajadores formales despedidos sin justa causa o con contratos temporales finalizados, siempre que cumplan requisitos específicos.
Esta ayuda busca acompañar económicamente a quienes están en búsqueda activa de empleo, garantizando un ingreso mínimo. El monto se calcula según el mejor promedio salarial de los últimos seis meses antes del despido y se actualiza mensualmente según el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Quiénes pueden cobrar la asistencia de ANSES
Para acceder a esta ayuda económica de ANSES, los solicitantes deben probar que estuvieron empleados de manera formal y que fueron despedidos bajo determinadas condiciones. Hay dos grupos principales de beneficiarios:
- Trabajadores permanentes: Deben contar con al menos seis meses de aportes registrados durante los últimos tres años previos al despido.
- Trabajadores eventuales o temporarios: Deben haber trabajado más de 90 días en el último año, pero menos de 12 meses en los últimos tres años.
En ambos casos, es fundamental presentar la documentación que acredite la finalización del vínculo laboral, como un telegrama de despido, un acta de conciliación o una resolución judicial equivalente.
Cómo se tramita la Prestación por Desempleo
El trámite para solicitar la Prestación por Desempleo puede hacerse tanto de manera virtual como presencial, brindando más comodidad y opciones a quienes lo necesiten.
Trámite online:
- Entrá a Mi Anses con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Accedé a la sección de “Atención Virtual”.
- Seleccioná la opción “Prestación por Desempleo”.
- Indicá el tipo de vínculo laboral (permanente o eventual).
- Subí tu DNI y la documentación requerida, como telegrama de despido o recibos de sueldo.
- Completá y firmá la declaración jurada digital.
Para el trámite presencial, pedí turno en la web de ANSES o en la oficina más cercana y presentate con DNI, documentación del despido y otros papeles requeridos. Luego, evaluarán tu solicitud y te informarán si el beneficio fue aprobado, el monto asignado y el calendario de pagos.
Fechas de pago de agosto
- Documentos terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto
- Documentos terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto
- Documentos terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto
- Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto
- Documentos terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto
