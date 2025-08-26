ANSES confirmó el pago de $322.000: a quiénes está destinado y cómo cobrarlo

Trabajadores permanentes: Deben contar con al menos seis meses de aportes registrados durante los últimos tres años previos al despido.

Trabajadores eventuales o temporarios: Deben haber trabajado más de 90 días en el último año, pero menos de 12 meses en los últimos tres años.

En ambos casos, es fundamental presentar la documentación que acredite la finalización del vínculo laboral, como un telegrama de despido, un acta de conciliación o una resolución judicial equivalente.

Cómo se tramita la Prestación por Desempleo

El trámite para solicitar la Prestación por Desempleo puede hacerse tanto de manera virtual como presencial, brindando más comodidad y opciones a quienes lo necesiten.

Trámite online:

Entrá a Mi Anses con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social .

con tu y . Accedé a la sección de “Atención Virtual” .

. Seleccioná la opción “Prestación por Desempleo” .

. Indicá el tipo de vínculo laboral (permanente o eventual).

Subí tu DNI y la documentación requerida, como telegrama de despido o recibos de sueldo.

y la documentación requerida, como telegrama de despido o recibos de sueldo. Completá y firmá la declaración jurada digital.

Para el trámite presencial, pedí turno en la web de ANSES o en la oficina más cercana y presentate con DNI, documentación del despido y otros papeles requeridos. Luego, evaluarán tu solicitud y te informarán si el beneficio fue aprobado, el monto asignado y el calendario de pagos.

Fechas de pago de agosto