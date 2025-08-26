ARCA: la nueva lista de 10 electrodomésticos que podés traer de Chile con un trámite simple

Qué cambia con la nueva normativa de ARCA

Con la nueva normativa oficializada por ARCA, los electrodomésticos de línea blanca dejan de ser considerados bienes “no personales” y ahora pueden ser ingresados al país bajo el régimen de equipaje acompañado, siempre que su uso sea personal. Hasta ahora, estaban prohibidos por su valor, tamaño y posible destino comercial. Para traerlos legalmente, los viajeros deberán realizar una declaración aduanera simplificada y pagar los tributos correspondientes, según el origen y monto de la compra.