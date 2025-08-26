ARCA: la nueva lista de 10 electrodomésticos que podés traer de Chile con un trámite simple
ARCA anunció una flexibilización en los controles de ingreso, facilitando la importación de electrodomésticos desde Chile sin tantas restricciones aduaneras.
A partir de agosto de 2025, la Dirección General de Aduanas, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), permitirá el ingreso de ciertos electrodomésticos de línea blanca desde Chile bajo el régimen de equipaje acompañado, una medida que hasta ahora estaba prohibida.
La resolución, impulsada por Federico Sturzenegger, busca simplificar trámites, reducir la burocracia y adaptar la normativa aduanera a los nuevos hábitos de consumo y comercio exterior.
Qué cambia con la nueva normativa de ARCA
Con la nueva normativa oficializada por ARCA, los electrodomésticos de línea blanca dejan de ser considerados bienes “no personales” y ahora pueden ser ingresados al país bajo el régimen de equipaje acompañado, siempre que su uso sea personal. Hasta ahora, estaban prohibidos por su valor, tamaño y posible destino comercial. Para traerlos legalmente, los viajeros deberán realizar una declaración aduanera simplificada y pagar los tributos correspondientes, según el origen y monto de la compra.
Los 10 electrodomésticos habilitados por ARCA
La Dirección General de Aduanas dio a conocer el listado oficial de electrodomésticos de línea blanca que ahora están autorizados para ingresar al país bajo el nuevo régimen. Estos productos podrán ser traídos por viajeros siempre que cumplan con los requisitos establecidos para uso personal. Entre los artículos habilitados se incluyen:
- Heladeras
- Aires acondicionados
- Microondas
- Hornos eléctricos
- Freezers o congeladores
- Calefones
- Termotanques
- Cocinas
- Estufas
- Campanas extractoras
El trámite obligatorio: formulario OM2153-A
Para nacionalizar un electrodoméstico comprado en Chile, es obligatorio realizar un trámite previo ante la ARCA. El proceso es sencillo y se realiza de manera digital a través del sitio de la AFIP. Paso a paso para declarar el ingreso de electrodomésticos desde Chile:
- Ingresá al micrositio de “Viajeros” dentro del portal oficial de AFIP.
- Completá el formulario OM2153-A, que funciona como una declaración jurada online, donde se detallan los datos del producto adquirido.
- El sistema calculará automáticamente los aranceles e impuestos que debés abonar según el tipo de artículo, su valor y origen.
- Una vez hecho el pago, guardá el comprobante digital o impreso, ya que deberás presentarlo en aduana al cruzar la frontera.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario