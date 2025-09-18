El riesgo país supera los 1.400 puntos tras el rechazo a los vetos de Javier Milei
Analistas del mercado consideraron que puede haber sido una respuesta al rechazo de los vetos de Javier Milei en tanto falta de capacidad para imponer agenda.
Un día después de que la Cámara de Diputados rechazara por mayoría los vetos más recientes de Javier Milei -a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica y a la Ley de Financiamienro Universitario- los mercados reaccionaron con una caída de los bonos soberanos en Wall Street y el riesgo país a más de 1400 puntos.
"La reacción del mercado refleja la lectura de que el Gobierno perdió capacidad de imponer su agenda legislativa, lo que genera dudas sobre la sustentabilidad política de su programa económico", dijeron fuentes de la city al medio Infobae.
Para este jueves al mediodía el Merval operaba a la baja en dólares y el riesgo país se ubicaba cerca de los 1337 puntos, mientras los bonos globales argentinos denominados en dólares cayeron al menos un 4% en lo que va de la jornada, informó el sitio Ámbito Financiero.
"El revés legislativo refleja la dificultad del oficialismo para alinear aliados, pese a intentos de negociación con gobernadores. La votación fue acompañada por una fuerte movilización social", analizaron también desde la consultora Outlier.
"Se espera que el Senado habilite la sesión especial la semana que viene y también rechace los vetos, profundizando la tensión política, con impacto potencial sobre la agenda fiscal, ya que estas dos normativas se sumarían a la aún no promulgada ley de emergencia en discapacidad", agregaron.
De paso, este jueves el Senado de la Nación debatirá la posibilidad de rechazar el veto de Javier Milei a la Ley de Distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
"El congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo", anticipó en X el ministro de Economía, Luis Caputo.
Qué es el riesgo país
El riesgo país es una cifra tan temida como contemplada por las autoridades del Ministerio de Economía argentino porque indica cuál es el riesgo real de realizar una inversión en un país, ya sea con la compra de bonos soberanos o con acuerdos comerciales.
En el caso de Argentina, esa cifra se rige por el Emerging Markets Bond Index (EMBI), o Índice de Bonos de Mercados Emergentes, que elabora JP Morgan y que subió un 48% en las últimas nueve ruedas del mercado financiero.
Justamente esas nueve ruedas se produjeron desde el domingo 7 de septiembre, cuando La Libertad Avanza quedó en desventaja frente a la oposición al quedar debajo del peronismo por 13 puntos en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.
Uno de los primeros datos post electorales fue que el dólar se disparó hasta $ 1474, por encima del techo de la banda flotación dispuesta por Luis Caputo y su equipo, lo que obligó al Banco Central a intervenir el mercado.
