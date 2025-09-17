Hablan los mercados: se desploman los bonos argentinos y el Riesgo País llega a 1.231 puntos

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el mercado cambiario vendiendo entre 30 y 40 millones de dólares para contener la escalada del dólar mayorista, que cerró en $1.474,50, superando el techo de la banda de flotación. La medida buscó frenar la presión sobre el tipo de cambio, aunque generó inquietud sobre el nivel de reservas internacionales y la capacidad de sostener la política cambiaria vigente.