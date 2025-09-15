El Riesgo país toca los 1.140 puntos, marcando el mayor nivel en casi un año

Estos datos se atribuyen a los últimos acontecimientos del país, entre cuales se destacan la paliza electoral de Fuerza Patria a La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires; el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, en los que denuncia una red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que habría sido liderada por Karina Milei; y la caída del veto presidencial en Discapacidad.