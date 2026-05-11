El Riesgo País tuvo una nueva baja histórica: la reacción de Javier Milei

Tras aquel descenso, el indicador volvió a subir y durante los últimos meses se mantuvo oscilando entre los 500 y los 600 puntos básicos. La nueva baja se produjo en medio de expectativas oficiales sobre una consolidación del proceso de desaceleración inflacionaria y una mejora en las variables financieras.

Tal como se esperaba, se desaceleró la inflación en la Ciudad y anticipa una baja nacional

Tal como se esperaba, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el 2,5% en abril pasado y marcó así un cambio de tendencia y una demorada desaceleración desde el 3% registrado en marzo. Según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba) en la desaceleración colaboró la baja registrada al interior de la división de alimentos en la que las carnes, que habían subido con fuerza el mes anterior, se mantuvieron casi sin variación. Como contrapartida fogoneó la inflación al alza la suba del 5,4% del transporte, traccionado por el incremento en los combustibles y la actualización del boleto de colectivo.

De esta manera en el primer cuatrimestre del año la inflación en la Ciudad ya llegó al 11,6% y superó así la pauta del 10% que habían marcado el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, para todo 2026. En tanto, en los últimos 12 meses los precios subieron un 32,4%.

"La dinámica mensual de los bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los valores de los combustibles y, en menor medida, a los aumentos en los precios de los alimentos (destacándose los lácteos y los panificados) y de las prendas de vestir", destacaron oficialmente y agregaron que el comportamiento de los servicios reflejó en las subas en restaurantes, bares y casas de comida, de los alquileres y de las cuotas de la medicina prepaga.

Tanto bienes como servicios avanzaron 2,5% en el mes, al igual que la medición general aunque si se mira el desempeño del año el crecimiento es disímil: en los primeros cuatro meses del año los bienes acumularon una suba de 9,9% y los servicios de 12,6%. A su vez, los estacionales avanzaron solo 1,8% mientras que los regulados lo hicieron con el 3,3%, el resto del IPCBA dio 3,3%.

Así, las tres divisiones que registraron las mayores subas fueron "Transporte" con un incremento del 5,4%, seguida por "Información y comunicación" con un 3,4% y "Cuidado personal, protección social y otros productos" con un 3,3%.

En la vereda opuesta, las tres categorías que experimentaron las menores variaciones mensuales fueron "Bebidas alcohólicas y tabaco" con apenas un 1,1%, "Educación" con un 1,2% y "Seguros y servicios financieros" con un 1,3%.

En diálogo con Ámbito, el economista Federico Filippini, en este sentido, aseguró que "el dato es relevante en un contexto en el que aumentó sensiblemente la dispersión entre estimaciones para la inflación nacional, reflejando dos factores: diferencias en las mediciones de alimentos: CABA marcó +1,2%, mientras que otras mediciones de alta frecuencia la muestran más arriba. Y dos, el impacto del arrastre de la suba de combustibles del mes anterior, que probablemente sea más acentuado en INDEC que en CABA".

"En línea con este dato, también esperamos una desaceleración de la inflación nacional, que se publica el jueves", agregó.

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño, analizó: "Lo que más desaceleró fue servicios, que pasó de +3,1% a +2,5%. Bienes también en +2,5%, pero con previo en +2,8%. El rubro carne jugó a favor con sólo 0,3% mensual. Hubo varias perlitas en pasajes de avión, paquetes turisticos y servicios del hogar que ameritan un análisis bastante pormenorizado a la hora de intentar predecir el IPCN INDEC. Pero en principio está en línea con la desaceleración esperada y un valor por debajo de 3% mensual para abril".