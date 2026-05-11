Una familia porteña necesitó más de $2,3 millones en abril para no ser pobre
Según el IDECBA, y sin incluir los gastos de alquiler, el ingreso mínimo necesario para integrar el sector medio en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 1,8% durante abril.
De acuerdo con el último informe difundido por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires necesitó en abril ingresos por al menos $2.384.515 para ser considerada de clase media. El valor de la canasta correspondiente a ese sector registró un incremento mensual del 1,8%, por debajo de la inflación de abril, que fue del 2,5%.
El cálculo contempla un hogar integrado por dos adultos y dos menores y parte de la base de que la familia es propietaria de la vivienda, por lo que no incluye gastos de alquiler. En ese sentido, el relevamiento oficial indicó que el alquiler promedio de un departamento de tres ambientes en la Ciudad alcanzó los $1.130.410 mensuales, tras una suba del 2,7% durante abril.
Además, detallaron que los alquileres acumulan un aumento del 9,7% en lo que va de 2026 y un incremento interanual del 35%, ubicándose por encima de la inflación acumulada en los últimos doce meses, que fue del 32,4%, y también del Índice para Contratos de Locación, que marcó un ajuste del 32,8%.
Por otra parte, el IDECBA señaló que la línea de indigencia para una familia tipo se ubicó en abril en $821.207,58, con un aumento mensual del 0,8%. En tanto, la línea de pobreza alcanzó los $1.513.033, lo que representó una suba del 1,6% respecto de marzo.
El organismo también precisó cómo quedaron conformados los distintos estratos sociales según el nivel de ingresos familiares. Los hogares con ingresos inferiores a $821.207,58 fueron considerados indigentes, mientras que aquellos que percibieron entre $821.207,58 y $1.513.033 quedaron dentro del segmento de pobreza no indigente.
A su vez, las familias con ingresos de entre $1.513.033 y $1.907.612 fueron clasificadas como "no pobres vulnerables". El denominado "sector medio frágil" comprendió ingresos de entre $1.907.612 y $2.384.515.
Finalmente, el informe estableció que el segmento de clase media abarca hogares con ingresos de entre $2.384.515 y $7.630.448 mensuales, mientras que los sectores acomodados son aquellos que superan ese último monto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario