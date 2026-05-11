Una familia porteña necesitó más de $2,3 millones en abril para no ser pobre

A su vez, las familias con ingresos de entre $1.513.033 y $1.907.612 fueron clasificadas como "no pobres vulnerables". El denominado "sector medio frágil" comprendió ingresos de entre $1.907.612 y $2.384.515.

Finalmente, el informe estableció que el segmento de clase media abarca hogares con ingresos de entre $2.384.515 y $7.630.448 mensuales, mientras que los sectores acomodados son aquellos que superan ese último monto.