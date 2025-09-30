El riesgo país ya supera los 1.200 puntos y las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 6,6%

A nivel local, el S&P Merval de la Bolsa porteña retrocedió 1,5% en pesos y 3,3% en dólares, acompañando la tendencia negativa de los mercados internacionales. En paralelo, el dólar oficial cerró con un nuevo aumento de $20, alcanzando $1400 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el segmento mayorista el tipo de cambio se ubicaba en $1360. En el mercado informal, el dólar blue se vendía a $1435, reflejando la presión sobre la divisa en todos los frentes.