El Tesoro de los Estados Unidos selló un swap con la Argentina por 20 mil millones de dólares

Milei Scott Bessent

El secretario añadió que numerosos empresarios norteamericanos ven con entusiasmo las reformas impulsadas por Milei y que la administración estadounidense promoverá incentivos para canalizar nuevas inversiones hacia la Argentina. “El éxito de la agenda de reformas argentinas es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable contribuye a consolidar un hemisferio occidental próspero, lo cual redunda en el interés estratégico de Estados Unidos”, remarcó.

Bessent anticipó además que el 14 de octubre se concretará la esperada reunión entre Donald Trump y Javier Milei, encuentro en el que se prevé profundizar la cooperación bilateral en materia económica y de inversiones. “Espero con interés ver nuevamente al ministro Caputo en el marco de las reuniones del FMI”, concluyó.