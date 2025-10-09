Javier Milei estalló de felicidad en redes sociales por el rescate de Estados Unidos a la Argentina

De hecho, se espera que Javier Milei se reúna la semana que viene con Donald Trump en la Casa Blanca.

Pero este jueves, en víspera del feriado, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el acuerdo con Argentina por el swap de 20 mil millones de dólares, y dijo que ya compraron pesos argentinos.

Bessent habló de un problema de "grave iliquidez" en el país, pero aseguró que el esquema cambiario de bandas que aplicó el Banco Central de la República Argentina sigue "siendo adecuada para su propósito".

"Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo al FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos", afirmó el funcionario de Donald Trump.

Por eso, confirmó que Estados Unidos compró "directamente pesos argentinos" y precisó que el país “está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”.

Además, la dio su apoyo a Milei para "la segunda mitad del mandato".

"Gracias Scott Bessent por su firme apoyo a Argentina, y gracias al presidente Donald Trump por su visión y liderazgo firme. Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente", contestó a su vez Javier Milei.