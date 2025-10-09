Javier Milei estalló de felicidad en redes sociales por el rescate de Estados Unidos a la Argentina
El mandatario insistió que Luis Caputo es "lejos, el mejor ministro de Economía de la historia" y festejó el swap con la Argentina por U$S 20.000 millones.
Esta semana estuvo llena de eventos para el presidente Javier Milei, desde su show de rock en el Movistar Arena de Villa Crespo hasta sus actos de campaña con Diego Santilli, su candidato elegido para reemplazar a José Luis Espert. En la previa del feriado por el 12 de Octubre el mandatario cerró con un festejo exultante tras el anuncio del swap de Estados Unidos con la Argentina.
"Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina. Viva la libertad, carajo", escribió un eufórico Javier Milei este jueves en su perfil de X donde compartió una foto con el titular de Economía, Luis Caputo, su "chanchito de yeso" a quien finalmente no tuvo que romper para obtener un rescate por U$S 20.000 millones.
En vez, el Tesoro de los Estados Unidos pondrá esa cantidad de dinero en un intento de mantener el esquema monetario planteado por Javier Milei, Luis Caputo y el resto del equipo económico argentino.
Aunque ejecutivos actuales y anteriores del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtieron sobre la necesidad de Javier Milei de generar un respaldo político para mantener su esquema y recuperar las reservas de dólares del Banco Central, el mandatario parece más interesado en visitar la Casa Blanca que en buscar alianzas con actores locales.
De hecho, se espera que Javier Milei se reúna la semana que viene con Donald Trump en la Casa Blanca.
Pero este jueves, en víspera del feriado, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el acuerdo con Argentina por el swap de 20 mil millones de dólares, y dijo que ya compraron pesos argentinos.
Bessent habló de un problema de "grave iliquidez" en el país, pero aseguró que el esquema cambiario de bandas que aplicó el Banco Central de la República Argentina sigue "siendo adecuada para su propósito".
"Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo al FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos", afirmó el funcionario de Donald Trump.
Por eso, confirmó que Estados Unidos compró "directamente pesos argentinos" y precisó que el país “está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados”.
Además, la dio su apoyo a Milei para "la segunda mitad del mandato".
"Gracias Scott Bessent por su firme apoyo a Argentina, y gracias al presidente Donald Trump por su visión y liderazgo firme. Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente", contestó a su vez Javier Milei.
