Caras largas, dudas profundas y algunos aplausos: la reacción del arco político al rescate de Estados Unidos

malena galmarini

"En nuestro país creemos que es al revés: 'mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar'. Nada de lo que usted escribe se ve aquí de esa forma. Vuelvan a su cueva, por favor! Y si tanto lo quiere al Ministro, quédeselo!!!!!!", sentenció en referencia a Luis Caputo.

sabrina ajmechet

La diputada del PRO Sabrina Ajmechet, en cambio, celebró como una "gran noticia para la Argentina" el swap anunciado durante la tarde del jueves, y agregó: "No solo para el gobierno. Sino para la Argentina. Espero que los opositores al gobierno estén a la altura de acompañar una decisión de Estados Unidos de acompañarnos para, de una vez y para siempre, dejar atrás el populismo".