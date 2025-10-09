Caras largas, dudas profundas y algunos aplausos: la reacción del arco político al rescate de Estados Unidos
El Tesoro de los Estados Unidos anunció este jueves que hará un swap con la Argentina por U$S 20.000 millones, pero no todos lo vieron bien.
El Gobierno argentino -con Javier Milei y Luis Caputo a la cabeza- celebró este jueves el anuncio del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, de un rescate de U$S 20.000 millones, pero en estas latitudes el arco político se tensó, en especial el sector de la oposición.
"Habló el Ministro interventor (de Economía) Mientras Luis Caputo está sin wifi en el avión, el nuevo Ministro interventor, Scott Bessent, anuncia las medidas de apoyo para la provincia 51", ironizó en X el diputado santafesino Esteban Paulón, que cerró su mensaje con un "Dios salve a América".
Por su parte la otrora titular de AySA Malena Galmarini escribió en la misma red social un repudio que sonó también a sinceramiento y a análisis entre tanto festejo exultante.
"Estimado, intervenir en la soberanía nacional es, de mínima, de mal gusto. Ofrecer un Swap con EEUU que ya tenemos y no permiten utilizar no tendrá que ver con cuestiones geopolíticas más que con apoyar a la Argentina? (También tenemos con China, ojo)", señaló la mujer de Sergio Massa, que consideró además que "es indigno el presidente Milei, pero también el presidente Trump, que nos dice 'haz lo que digo mas no lo que hago'".
"En nuestro país creemos que es al revés: 'mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar'. Nada de lo que usted escribe se ve aquí de esa forma. Vuelvan a su cueva, por favor! Y si tanto lo quiere al Ministro, quédeselo!!!!!!", sentenció en referencia a Luis Caputo.
La diputada del PRO Sabrina Ajmechet, en cambio, celebró como una "gran noticia para la Argentina" el swap anunciado durante la tarde del jueves, y agregó: "No solo para el gobierno. Sino para la Argentina. Espero que los opositores al gobierno estén a la altura de acompañar una decisión de Estados Unidos de acompañarnos para, de una vez y para siempre, dejar atrás el populismo".
