En medio del masivo corte de luz, el Gobierno oficializó la nueva suba de tarifas
Miles de hogares de Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano padecieron un prolongado corte de luz en la madrugada de este miércoles y muchos de ellos permanecen sin suministro.
En medio del masivo corte de luz que afectó a gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerenses en la madrugada de este miércoles, el gobierno de Javier Milei impuso una nueva suba de tarifas a partir de este 1° de enero. Así quedó plasmado en una serie de Resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicadas hoy en el Boletín Oficial.
Luego de que miles de hogares quedaran sin luz en la madrugada tras una falla en una subestación de Edesur, el gobierno libertario aumentó el Costo Propio de Distribución (CPD) y dispuso ajustes en los precios mayoristas de la energía.
En el caso de Edenor la suba del CPD llegará al 2,31% mientras que para Edesur el incremento llegará al 2,24%.
Estos ajustes se suman a la actualización mensual prevista en las revisiones tarifarias quinquenales y a la fórmula de indexación que considera la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).
Además, se aplican incrementos del 3,88% en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y del 1,88% en el transporte en alta tensión, según lo dispuso la Secretaría de Energía en la Resolución 604/2025.
Los nuevos cuadros tarifarios incluyeron valores para usuarios residenciales segmentados en tres niveles: Nivel 1 (sin subsidio), Nivel 2 y Nivel 3 (con bonificaciones). Esta segmentación tiene sin embargo los días contados porque en su plan de seguir eliminando subsidios la Casa Rosada se prepararan para pasar la motosierra y dejar solo dos categorías: con y sin subsidios.
También se fijaron tarifas para clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores, además de valores para el sistema de medición autoadministrada.
El año 2026 comenzará también con nuevos aumentos de tarifas de gas de todo el país y en el servicio público de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
