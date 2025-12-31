En medio del masivo corte de luz, el Gobierno oficializó la nueva suba de tarifas

corte de luz

Los nuevos cuadros tarifarios incluyeron valores para usuarios residenciales segmentados en tres niveles: Nivel 1 (sin subsidio), Nivel 2 y Nivel 3 (con bonificaciones). Esta segmentación tiene sin embargo los días contados porque en su plan de seguir eliminando subsidios la Casa Rosada se prepararan para pasar la motosierra y dejar solo dos categorías: con y sin subsidios.

También se fijaron tarifas para clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores, además de valores para el sistema de medición autoadministrada.

El año 2026 comenzará también con nuevos aumentos de tarifas de gas de todo el país y en el servicio público de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).