El peculiar elogio de Federico Sturzenegger a los argentinos que viajan al exterior: "Héroes de la producción"

Sobre este aspecto, Sturzenegger precisó que “muchas importaciones tirarán para arriba el valor de la moneda extranjera, hasta que aparezcan exportadores que suplan esa necesidad”, contraponiendo que “cuando las importaciones se restringen cae la demanda de divisas, el dólar cae de valor (relativo al que tendría si hubiera más importaciones), destruyendo la competitividad de nuestro potencial exportador”.

De esta manera, sostuvo que “la demanda de divisas de nuestros veraneantes es lo que le sostiene la competitividad al agro, a la industria y la exportación de servicios”, remarcando que “por eso cada argentino que veranea en Brasil o en otro país, ayuda a sostener la capacidad exportadora del país”.

En este contexto, puntualizó que “Argentina comercia 3 veces menos de lo que deberíamos dado nuestro tamaño, por estas ideas alocadas que nos han ido aislando y empobreciendo”, asegurando que “hemos cerrado tanto la economía que hemos detonado nuestra capacidad de exportar. (Y ni se dan cuenta, y te hablan de la brecha externa)”.

El funcionario vinculó el bajo desempeño exportador nacional con la gestión de Juan Domingo Perón, indicando que “cerrarse al comercio te empobrece” y remarcando que “hacelo a escala masiva, como hizo Argentina desde Perón y tenés uno de los países con el peor desempeño de crecimiento de la posguerra”.

En su análisis, valoró a quienes deciden vacacionar fuera del país expresando que “felicitemos a los argentinos que viajan al exterior”, al considerar que “son los que nos van a permitir exportar más. Sí, importar más y exportar más. Es el camino de la Argentina próspera que busca el presidente Javier Milei”.

El planteo de Sturzenegger, se da después de que el Banco Central (BCRA) modifique la metodología para medir los egresos por viajes y consumos en el exterior. Este cambio ocurrió a pedido del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y modificó la manera en que las estadísticas oficiales muestran el impacto de los viajes internacionales en la balanza de pagos.

Ahora se excluyen los servicios digitales pagados con tarjeta, lo que permite exhibir un menor egreso neto de divisas en la balanza de pagos. Al respecto, Scioli indicó que “nuestras estimaciones para todo el 2025 nos indican que los egresos pasarían de ser 13.350 millones de dólares con la vieja metodología, a 10.241 millones de dólares con la metodología nueva (un 23% menos)”.

Según el funcionario, el saldo negativo también mostró una reducción considerable: “pasando de -9.983 millones de dólares con la vieja metodología, a un saldo de -6.935 millones de dólares con la metodología nueva”.