Brasil sacá del medio: Mar del Plata supera el récord histórico de la temperatura del mar y celebran turistas
Con una temperatura actual de 21.1°C, el mar en Punta Mogotes, Mar del Plata supera los promedios habituales y se posiciona como uno de los inicios de temporada más cálidos de la última década.
Los turistas y residentes que se acercaron a las playas de Punta Mogotes, en la ciudad de Mar del Plata, se encontraron con una sorpresa agradable: el Océano Atlántico presenta una temperatura inusual de 21.1°C. Este registro no solo invita a sumergirse sin dudarlo, sino que marca un hito en las estadísticas locales para esta fecha.
Para dimensionar el fenómeno, basta observar el promedio histórico de diciembre en la zona, que suele situarse en los 18.2°C. La cifra de hoy, 21.1°C, se acerca peligrosamente al máximo histórico registrado para este mes (21.3°C) y supera incluso el pico de calor marino de 2016, que para un día como hoy fue de 21°C.
La diferencia es abismal si se compara con el año pasado: en 2023, para esta misma fecha, el mar registraba apenas 18.3°C, lo que representa una subida de casi 3 grados en tan solo 12 meses.
Un fenómeno fuera de los parámetros habituales
Investigadores locales explicaron que el aumento de la temperatura marina viene siendo sostenido en las últimas semanas y se ubica por encima del promedio histórico para diciembre–enero.
Si bien durante el verano se esperan picos térmicos en superficie, el nivel registrado ahora supera las variaciones estacionales comunes y se considera un evento excepcional en la serie histórica.
Entre las causas señaladas, mencionan:
- anomalías térmicas en el Atlántico Sudoccidental,
- cambios en los patrones de viento y circulación,
- y el impacto de fenómenos climáticos globales que afectan la temperatura del mar.
Mar del Plata: turistas sorprendidos y mayor permanencia en el agua
En las playas del centro y de zona sur, los guardavidas y concesionarios de balnearios confirmaron que los turistas y locales permanecen más tiempo en el mar y que el agua presenta una temperatura “inusualmente templada” para esta altura de la temporada.
"El mar está más caliente que en otros años y se nota como va subiendo la temperatura en el día a día", le dijo Ezequiel a minutouno.com al salir del mar.
"Se nota que está más cálida el agua, nosotros estamos hacemos pocos días y lo notamos, sobre todo a la mañana, que es cuándo está más lindo el mar", agregó su amigo "El Chino".
Algunos veraneantes describieron la experiencia como “similar a destinos más cálidos”, mientras que otros remarcaron que el mar marplatense “rara vez se siente así”.
Qué dicen los especialistas
Especialistas en ciencias del mar advirtieron que, si bien el fenómeno tiene efectos positivos en la actividad turística, también puede impactar sobre:
- ecosistemas costeros,
- especies marinas sensibles a cambios térmicos
- y procesos de proliferación de algas
Señalaron además que estos episodios permiten reforzar el seguimiento científico sobre la evolución de la temperatura oceánica en la región.
Qué se espera para las próximas semanas
Las proyecciones indicarán en los próximos días si se trata de un evento puntual o de una tendencia que podría extenderse durante el resto del verano. Las estaciones de monitoreo continuarán registrando los valores para actualizar la información oficial.
