Brasil sacá del medio: Mar del Plata supera el récord histórico de la temperatura del mar y celebran turistas

Entre las causas señaladas, mencionan:

anomalías térmicas en el Atlántico Sudoccidental,

cambios en los patrones de viento y circulación,

y el impacto de fenómenos climáticos globales que afectan la temperatura del mar.

Mar del Plata: turistas sorprendidos y mayor permanencia en el agua

En las playas del centro y de zona sur, los guardavidas y concesionarios de balnearios confirmaron que los turistas y locales permanecen más tiempo en el mar y que el agua presenta una temperatura “inusualmente templada” para esta altura de la temporada.

"El mar está más caliente que en otros años y se nota como va subiendo la temperatura en el día a día", le dijo Ezequiel a minutouno.com al salir del mar.

"Se nota que está más cálida el agua, nosotros estamos hacemos pocos días y lo notamos, sobre todo a la mañana, que es cuándo está más lindo el mar", agregó su amigo "El Chino".

Algunos veraneantes describieron la experiencia como “similar a destinos más cálidos”, mientras que otros remarcaron que el mar marplatense “rara vez se siente así”.

Qué dicen los especialistas

Especialistas en ciencias del mar advirtieron que, si bien el fenómeno tiene efectos positivos en la actividad turística, también puede impactar sobre:

ecosistemas costeros,

especies marinas sensibles a cambios térmicos

y procesos de proliferación de algas

Señalaron además que estos episodios permiten reforzar el seguimiento científico sobre la evolución de la temperatura oceánica en la región.

Qué se espera para las próximas semanas

Las proyecciones indicarán en los próximos días si se trata de un evento puntual o de una tendencia que podría extenderse durante el resto del verano. Las estaciones de monitoreo continuarán registrando los valores para actualizar la información oficial.