Alerta amarilla por tormentas para este miércoles: qué dice el informe del Servicio Meteorológico Nacional

Aunque la advertencia del organismo no abarca al AMBA, el organismo también pronosticó lluvias para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

El cierre del 2025 llega con un calor sofocante en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las temperaturas ya rebasan los 35°C. Este calor extremo está generando la inestabilidad necesaria para posibles tormentas en el corto plazo.

No obstante, la alerta que lanzó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) apunta a varias provincias, advirtiendo sobre tormentas inminentes para este miércoles 31 de diciembre. Cabe señalar que, pese a no formar parte de la alerta amarilla, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores también tendrá lluvias.

Alerta amarilla por tormentas para este miércoles

Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Salta, Misiones, San Juan, San Luis y Mendoza.

En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
