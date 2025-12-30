Alerta amarilla por tormentas para este miércoles: qué dice el informe del Servicio Meteorológico Nacional
Aunque la advertencia del organismo no abarca al AMBA, el organismo también pronosticó lluvias para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
El cierre del 2025 llega con un calor sofocante en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las temperaturas ya rebasan los 35°C. Este calor extremo está generando la inestabilidad necesaria para posibles tormentas en el corto plazo.
No obstante, la alerta que lanzó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) apunta a varias provincias, advirtiendo sobre tormentas inminentes para este miércoles 31 de diciembre. Cabe señalar que, pese a no formar parte de la alerta amarilla, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores también tendrá lluvias.
Alerta amarilla por tormentas para este miércoles
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla son Salta, Misiones, San Juan, San Luis y Mendoza.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario