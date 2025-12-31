Suben otra vez los impuestos a los combustibles y suman presión a los precios en surtidor

El punto central del decreto está en el cambio de fecha. Allí donde el texto anterior preveía que el total de los incrementos se aplicaría desde el 1° de enero de 2026, ahora se sustituye ese plazo por el 1° de febrero.

La argumentación oficial reconoce que los impuestos están legalmente actualizados por IPC, pero considera necesario seguir dosificando su impacto para no afectar el consumo, la logística y los costos de producción en un momento en que la economía aún busca consolidar la estabilidad.

Decreto 929/2025: