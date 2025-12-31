Comunicado de EDESUR por los cortes de luz en el AMBA durante la madrugada

Sin embargo, la información del comunicado distó de la cifra oficial de hogares sin suministro eléctrico. Pues, al mismo tiempo que afirmaban que el servicio se había normalizado, el sitio oficial indicaba que había 952.036 usuarios sin luz.

Para las 5 de la mañana, el número de damnificados se corregiría estrepitosamente, debido a que se redujo a un total de 35.784. Asimismo, indicaron que en la mayoría de las zonas afectadas la energía eléctrica regresaría en antes de las 10:00 horas.

Edesur agradece al personal que trabajó toda la madrugada para restituir el suministro en tiempo récord y pide disculpas a los clientes por las molestias ocasionadas. — Edesur Argentina (@OficialEdesur) December 31, 2025

Cuáles fueron los barrios afectados por los cortes de luz

Durante el pico del corte, se registró que la zona con mayor cantidad de afectados fue el barrio porteño de Recoleta, con un total de 5.969 hogares sin suministro eléctrico.

El resto de los distritos afectados se encontraron Flores (2.304), Caballito (1.813), Almagro (891), Constitución (830), Monserrat (2.757), Parque Avellaneda (467), Parque Patricios (1.912), San Cristóbal (640), San Nicolás (148), Vélez Sarsfield (313), Villa del Parque (3.474), Villa Devoto (117), y Villa Soldati (3).

Al mismo tiempo, las localidades del sur del Conurbano que reportaron inconvenientes fueron: Luis Guillón (298), Monte Grande (577), Gerli (2.185), Canning (460), Lanús Este (427), Banfield (470), Ingeniero Budge (8), Lomas de Zamora(1.473), Temperley (876), Bernal (19), y la zona rural de Lomas de Zamora (1.760).

De la misma manera, en el oeste del Conurbano se vieron afectadas las siguientes localidades:Ciudadela (1), Loma Hermosa (4), Escobar (125),General Rodríguez (87), Ciudad Jardín (8), Coronel José Zapiola (30), Gral. José Tomás Guido (42), Las Heras (24), Villa Maipú (4), Ituzaingó (109), Villa Udaondo (5), José C. Paz(60), Aldo Bonzi (4), Rafael Castillo (8), Ramos Mejía (46), Villa Madero (7), Virrey del Pino (9),Los Polvorines (1), Pablo Nogues (15), Merlo (19), Moreno (53), Castelar (1), El Palomar (46), y Haedo (12).

Respecto al norte bonaerense, se identificaron cortes en Del Viso (10), Manuel Alberti (17), Manzanares (23), Pilar (49), San Fernando (4), Victoria (79), Virreyes (4), Boulogne (79), San Isidro (3), Villa Adelina (85), Bella Vista (5), Tigre (1), General Pacheco (53), Troncos del Talar (19), y Florida (32).