Comunicado de EDESUR por los cortes de luz en el AMBA durante la madrugada
En medio de la ola de calor, una falla en la Subestación Bosques provocó cortes de luz que afectaron a más de 40 mil usuarios en el AMBA.
En plena víspera para recibir el Año Nuevo y una jornada de extremo calor, colapsó la red de suministro eléctrico en la Ciudad y el Conurbano bonaerense y dejó a más de 40 mil usuarios de Edesur sin servicio. El episodio se produjo pasadas las 22:00 horas, tras elevarse la demanda energética a niveles críticos. Todavía el termómetro se posicionaba por encima de los 30 grados.
En un comunicado de prensa que difundió en las redes sociales, la compañía proveedora de servicio eléctrico afirmó que a “las 4.26 am el 96% de los clientes afectados cuenta con suministro”, aunque sostuvo que los equipos técnicos seguirán llevando a cabo tareas para que la totalidad de los hogares vuelvan a tener electricidad.
De acuerdo con el monitoreo en tiempo real del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), los usuarios afectados corresponden a diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y varias localidades del sur del Conurbano bonaerense.
Edesur emitió un comunicado para explicar el origen de la interrupción en el servicio.“Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano”, indicaron en la red social X (antes Twitter),
Asimismo, la empresa aseguró que los “equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona”. Aunque no pudieron precisar a qué hora se normalizaría el servicio, afirmaron que “el 96% de los clientes afectados cuenta con suministro".
Sin embargo, la información del comunicado distó de la cifra oficial de hogares sin suministro eléctrico. Pues, al mismo tiempo que afirmaban que el servicio se había normalizado, el sitio oficial indicaba que había 952.036 usuarios sin luz.
Para las 5 de la mañana, el número de damnificados se corregiría estrepitosamente, debido a que se redujo a un total de 35.784. Asimismo, indicaron que en la mayoría de las zonas afectadas la energía eléctrica regresaría en antes de las 10:00 horas.
Cuáles fueron los barrios afectados por los cortes de luz
Durante el pico del corte, se registró que la zona con mayor cantidad de afectados fue el barrio porteño de Recoleta, con un total de 5.969 hogares sin suministro eléctrico.
El resto de los distritos afectados se encontraron Flores (2.304), Caballito (1.813), Almagro (891), Constitución (830), Monserrat (2.757), Parque Avellaneda (467), Parque Patricios (1.912), San Cristóbal (640), San Nicolás (148), Vélez Sarsfield (313), Villa del Parque (3.474), Villa Devoto (117), y Villa Soldati (3).
Al mismo tiempo, las localidades del sur del Conurbano que reportaron inconvenientes fueron: Luis Guillón (298), Monte Grande (577), Gerli (2.185), Canning (460), Lanús Este (427), Banfield (470), Ingeniero Budge (8), Lomas de Zamora(1.473), Temperley (876), Bernal (19), y la zona rural de Lomas de Zamora (1.760).
De la misma manera, en el oeste del Conurbano se vieron afectadas las siguientes localidades:Ciudadela (1), Loma Hermosa (4), Escobar (125),General Rodríguez (87), Ciudad Jardín (8), Coronel José Zapiola (30), Gral. José Tomás Guido (42), Las Heras (24), Villa Maipú (4), Ituzaingó (109), Villa Udaondo (5), José C. Paz(60), Aldo Bonzi (4), Rafael Castillo (8), Ramos Mejía (46), Villa Madero (7), Virrey del Pino (9),Los Polvorines (1), Pablo Nogues (15), Merlo (19), Moreno (53), Castelar (1), El Palomar (46), y Haedo (12).
Respecto al norte bonaerense, se identificaron cortes en Del Viso (10), Manuel Alberti (17), Manzanares (23), Pilar (49), San Fernando (4), Victoria (79), Virreyes (4), Boulogne (79), San Isidro (3), Villa Adelina (85), Bella Vista (5), Tigre (1), General Pacheco (53), Troncos del Talar (19), y Florida (32).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario