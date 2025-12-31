Villa Crespo, Almagro y Balvanera: las imágenes del corte de luz que afectó a CABA en medio de la ola de calor
El apagón afectó a más de 33 mil de usuarios. Barrios como Recoleta, Flores, Monserrat y Caballito fueron los más afectados.
Un corte de luz masivo dejó a miles de usuarios de Edesur sin suministro durante la noche del martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En la Ciudad, los barrios más afectados fueron Recoleta, Flores, Monserrat y Caballito en medio de una ola de calor y con el termómetro que no bajaba de 30°C.
“Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el conurbano”, informaron desde Edesur a través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social X. Allí aseguraron que los “equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona” y que “el suministro será restablecido en etapas”.
El apagón afectó a varios barrios porteños. Durante el pico del corte, Recoleta fue la zona con mayor cantidad de usuarios sin luz, con un total de 5.969 hogares sin suministro eléctrico.
Los otros barrios más afectados fueron Villa del Parque, donde cerca de 3.400 usuarios permanecieron sin servicio durante varias horas. En Monserrat, el apagón alcanzó a unos 2.700 usuarios mientras que en Flores se registraron aproximadamente 2.300 usuarios sin luz.
En Parque Patricios (1.912), Caballito (1.813), Almagro (891), Constitución (830), San Cristóbal (640), Vélez Sarsfield (313), San Nicolás (148) y Villa Devoto (117) también estuvieron sin luz.
El apagón se extendió hasta la madrugada de este miércoles. Pasada la medianoche todavía había más de 33 mil usuarios sin suministro eléctrico.
Este miércoles por la mañana, para las 9.40, se registraban todavía 10.456 usuarios sin luz. Según Edesur, había interrupciones en el servicio de Media Tensión en Almagro, Balvanera, Barracas, Flores, Recoleta y San Nicolás.
En tanto, se registraban interrupciones en el servicio de Baja Tensión en Liniers, Mataderos, Nueva Pompeya, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, Parque Patricios, San Cristóbal, Vélez Sarfield, Versalles, Villa Crespo, Villa del Parque, Devoto, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.
En Recoleta, 4.476 usuarios seguían sin luz, al igual que unos 1.100 en Flores.
