Villa Crespo, Almagro y Balvanera: las imágenes del corte de luz que afectó a CABA en medio de la ola de calor

El apagón se extendió hasta la madrugada de este miércoles. Pasada la medianoche todavía había más de 33 mil usuarios sin suministro eléctrico.

Este miércoles por la mañana, para las 9.40, se registraban todavía 10.456 usuarios sin luz. Según Edesur, había interrupciones en el servicio de Media Tensión en Almagro, Balvanera, Barracas, Flores, Recoleta y San Nicolás.

En tanto, se registraban interrupciones en el servicio de Baja Tensión en Liniers, Mataderos, Nueva Pompeya, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, Parque Patricios, San Cristóbal, Vélez Sarfield, Versalles, Villa Crespo, Villa del Parque, Devoto, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

En Recoleta, 4.476 usuarios seguían sin luz, al igual que unos 1.100 en Flores.

