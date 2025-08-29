Es oficial la suba de impuestos a los combustibles: ¿aumenta la nafta?

Aumentos en los impuestos a los combustibles

Según el documento, se determinó que el impuesto sobre los combustibles líquidos aplicados a la nafta sin plomo y la nafta virgen sea de $10.523.

En el caso del gasoil, la suba será de $8.577 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos, con un adicional de $4.644 por tratamiento diferencial.

A la vez, se estableció que el impuesto al dióxido de carbono sea actualizado a $0.645 por sobre la nafta sin plomo y virgen, y a $0.978 respecto a los costos que se aplicarán al gasoil.

Según el decreto, la medida fue tomada “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

Lo cierto es que estas subas impactarán directamente en el valor los combustibles de venta al público, por lo que se espera un importante aumento en los surtidores a partir del próximo lunes.