El truco sin tarjeta SUBE para viajar gratis en colectivo y subte
Un truco casero y accesible permite viajar en colectivos y subtes con importantes descuentos, e incluso obtener hasta un reintegro total del pasaje.
Una promoción exclusiva permite acceder a importantes descuentos en el transporte público, e incluso viajar gratis en colectivos y subtes. Para aprovechar este beneficio, hay un truco muy simple que cualquiera puede aplicar. La clave está en pagar los pasajes desde el celular, sin necesidad de usar la tarjeta SUBE.
Al utilizar apps de bancos o billeteras virtuales, se activan ofertas especiales que permiten ahorrar en cada viaje.
El paso a paso para viajar gratis en colectivo
Para fomentar esta nueva modalidad de pago y facilitar su adopción, se lanzaron descuentos especiales que premian a quienes se animan a pagar el transporte de forma digital. Usando el celular y abonando con código QR, se puede acceder a reintegros de hasta el 100% del valor del boleto.
El procedimiento es muy simple: solo hay que generar el QR desde la app SUBE o BNA+, y al llegar al molinete, acercar el celular al lector del validador para que el sistema cobre automáticamente el viaje.
Viajar gratis en colectivo y subte es posible gracias a una serie de promociones bancarias que reintegran hasta el 100% del pasaje si se paga con el celular. Cada banco tiene sus condiciones y topes mensuales, pero todos apuntan a fomentar el uso del pago digital.
El Banco Nación ofrece pasajes gratis en colectivo pagando con QR desde la app BNA+, con un tope de 6 boletos diarios. En el subte, hay reintegro total al pagar con tarjetas Visa o Mastercard, tanto de débito como crédito. Ualá devuelve el 100% del boleto en ambos transportes, con un límite de $20.000 por mes en cada uno. Solo hay que adherir la tarjeta en Google Pay o Apple Pay y acercar el celular al lector. Naranja X también reintegra el total si se paga con el celular (Google Pay + Visa o Mastercard), aunque al usar la tarjeta física el beneficio baja al 75%.
El Banco ICBC cubre el 100% del viaje en subte si se paga con Visa vía MODO, Apple Pay o Google Pay (tope de $10.000). En colectivos reintegra el 90% con un límite de $8.000. Galicia, por su parte, devuelve el 90% con topes semanales y mensuales que varían según la tarjeta. Banco Macro ofrece hasta 90% en débito Visa y 60% en Mastercard, con topes por transporte.
Santander devuelve el 90% al abonar con el celular usando tarjetas Visa. BBVA brinda reintegros del 90% en Visa y 60% en Mastercard, mientras que el Banco Ciudad cubre el 90% en el subte con Visa, y hasta el 60% con Mastercard. Además, suma un 50% de reintegro en recargas SUBE a través de su app Buepp.
