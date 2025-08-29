El truco sin tarjeta SUBE para viajar gratis en colectivo y subte

Viajar gratis en colectivo y subte es posible gracias a una serie de promociones bancarias que reintegran hasta el 100% del pasaje si se paga con el celular. Cada banco tiene sus condiciones y topes mensuales, pero todos apuntan a fomentar el uso del pago digital.

El Banco Nación ofrece pasajes gratis en colectivo pagando con QR desde la app BNA+, con un tope de 6 boletos diarios. En el subte, hay reintegro total al pagar con tarjetas Visa o Mastercard, tanto de débito como crédito. Ualá devuelve el 100% del boleto en ambos transportes, con un límite de $20.000 por mes en cada uno. Solo hay que adherir la tarjeta en Google Pay o Apple Pay y acercar el celular al lector. Naranja X también reintegra el total si se paga con el celular (Google Pay + Visa o Mastercard), aunque al usar la tarjeta física el beneficio baja al 75%.

El Banco ICBC cubre el 100% del viaje en subte si se paga con Visa vía MODO, Apple Pay o Google Pay (tope de $10.000). En colectivos reintegra el 90% con un límite de $8.000. Galicia, por su parte, devuelve el 90% con topes semanales y mensuales que varían según la tarjeta. Banco Macro ofrece hasta 90% en débito Visa y 60% en Mastercard, con topes por transporte.

Santander devuelve el 90% al abonar con el celular usando tarjetas Visa. BBVA brinda reintegros del 90% en Visa y 60% en Mastercard, mientras que el Banco Ciudad cubre el 90% en el subte con Visa, y hasta el 60% con Mastercard. Además, suma un 50% de reintegro en recargas SUBE a través de su app Buepp.