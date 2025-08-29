El calendario de pagos de ANSES para septiembre: las fechas de cobro
Como sucede en cada mes, el pago se realiza según el último dígito del Documento Nacional de Identidad. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para septiembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de julio, que fue del 1,9%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Jubilados y pensionados septiembre 2025
Durante el noveno mes del año, los depósitos del organismo se activarán entre el 8 y el 26 de septiembre. Este es el calendario de pagos para los jubilados que perciben la mínima:
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Por otro lado, el organismo también dio a conocer el cronograma de pagos para aquellos jubilados que superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Por último, este es el calendario de pagos que anunció ANSES para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Cuánto cobran los jubilados en septiembre
Con el incremento del 1,9% y el pago del bono de $70.000, los salarios se actualizarán. Estos son los montos que cobrarán los jubilados en septiembre:
- Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 y $70.000).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 y $70.000).
- PNC por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 y $70.000).
- PNC madre de siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 y $70.000).
- Jubilación máxima: $2.155.162,17.
