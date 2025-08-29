El calendario de pagos de ANSES para septiembre: las fechas de cobro

Por otro lado, el organismo también dio a conocer el cronograma de pagos para aquellos jubilados que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Por último, este es el calendario de pagos que anunció ANSES para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Cuánto cobran los jubilados en septiembre

Con el incremento del 1,9% y el pago del bono de $70.000, los salarios se actualizarán. Estos son los montos que cobrarán los jubilados en septiembre: