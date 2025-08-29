Se desploma la inversión extranjera en el país: salen más dólares y nadie invierte
Así lo revela el nuevo informe del Banco Central (BCRA), indicando que los aportes de capital provenientes del exterior mermaron 26% anual en el primer trimestre de 2025.
Según la narrativa oficialista, las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno Nacional implican la llegada masiva de inversiones productivas que, eventualmente, abrirán nuevos puestos de trabajo para quienes pierden los suyos por esas mismas políticas de ajuste brutal, tanto en el público como en el privado.
Sin embargo, más de un año después de motosierra y licuadora, como a Javier Milei le gusta describir a las medidas económicas que aplica, la realidad da por tierra con esa narrativa ilusoria: los capitales argentinos ni extranjeros parecen invertir un peso o dólar, según corresponda, en el marco de una economía nacional en plena decadencia.
En efecto, los aportes de capital provenientes del exterior mermaron 26% anual en el primer trimestre de 2025, fundamentalmente por la desaceleración observada en el sector energético y minero; incluso en la industria manufacturera se observó una desinversión tomando datos del mismo periodo.
La fuente de tales datos es incuestionable: así lo revela el Banco Central de la República Argentina (BCRA), advirtiendo que entre enero y marzo de este año se verificó un ingreso neto de Inversión Extranjera Directa (IED) de U$S611 millones, una cifra 90,2% inferior a la del mismo período de 2024.
Si bien el grueso de esta baja se dio por cancelación de deuda comercial, también hubo retrocesos en la reinversión de utilidades y en los aportes de capital, que sumaron unos U$S510 millones en el período analizado, contra U$S693 millones durante el año pasado. Particularmente resaltó la reducción en los aportes del sector de "Explotación de minas y canteras", que bajaron 45%.
En cuanto a la industria manufacturera, el flujo de IED fue incluso negativo, en -U$S340 millones, la mayor parte como consecuencia de la cancelación de deuda comercial, principalmente de la industria automotriz, mientras que la reinversión de utilidades arrojó un saldo negativo de -U$S105 millones.
El informe publicado por el BCRA este jueves que reproduce Ámbito.com, exhibe una salida neta de U$S1.182 millones en fusiones y adquisiciones, lo cual puede explicarse, por ejemplo, por la salida de empresas multinacionales como Telefónica. El dato negativo en este segmento fue el peor en seis años.
De acuerdo a estimaciones privadas, en la primera mitad de 2025 se fueron cuatro multinacionales del país, las cuales se sumaron a 12 que ya habían huido en 2024, tras la asunción de Milei como presidente.
