Se desploma la inversión extranjera en el país: salen más dólares y nadie invierte

Si bien el grueso de esta baja se dio por cancelación de deuda comercial, también hubo retrocesos en la reinversión de utilidades y en los aportes de capital, que sumaron unos U$S510 millones en el período analizado, contra U$S693 millones durante el año pasado. Particularmente resaltó la reducción en los aportes del sector de "Explotación de minas y canteras", que bajaron 45%.

En cuanto a la industria manufacturera, el flujo de IED fue incluso negativo, en -U$S340 millones, la mayor parte como consecuencia de la cancelación de deuda comercial, principalmente de la industria automotriz, mientras que la reinversión de utilidades arrojó un saldo negativo de -U$S105 millones.

El informe publicado por el BCRA este jueves que reproduce Ámbito.com, exhibe una salida neta de U$S1.182 millones en fusiones y adquisiciones, lo cual puede explicarse, por ejemplo, por la salida de empresas multinacionales como Telefónica. El dato negativo en este segmento fue el peor en seis años.

De acuerdo a estimaciones privadas, en la primera mitad de 2025 se fueron cuatro multinacionales del país, las cuales se sumaron a 12 que ya habían huido en 2024, tras la asunción de Milei como presidente.