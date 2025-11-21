Estados Unidos reconoció haber girado U$S872 millones para que la Argentina pague al FMI
El Tesoro norteamericano confirmó este viernes la transferencia de Derechos Especiales de Giro (DEG) a la administración de Javier Milei para afrontar pagos ante el vencimiento de intereses con el FMI.
El Tesoro de los Estados Unidos confirmó que transfirió Derechos Especiales de Giro (DEG) por un monto de U$S872 millones a la administración de Javier Milei, en el marco del acuerdo de rescate financiero para la Argentina impulsado por Donald Trump.
Según la definición del Fondo Monetario Internacional (FMI), los DEG “son un activo de reserva internacional”; si bien no son una moneda concreta, “su valor se basa en una cesta de cinco monedas: el dólar de EEUU, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina”.
El dato del monto desembolsado por Estados Unidos se desprende de la publicación del último reporte del Exchange Stabilization Fund, donde se señala que la operación se efectuó el 15 de octubre, a solo nueve días de la elección nacional legislativa, en la que los libertarios lograron imponerse a nivel nacional.
Fue en un momento de alta presión en el tipo de cambio para el mandatario, que horas antes había visitado la Casa Blanca en medio de la incertidumbre financiera de Wall Street y en el mercado local.
Según medios especializados como Bloomberg, el auxilio por parte de Scott Bessent se habría utilizado para afrontar pagos ante el vencimiento de intereses con el FMI; una operatoria de movimientos registrados coincidentes tanto en las reservas argentinas como en las estadounidenses.
Como se sabe, la ayuda del gobierno norteamericano también se manifestó a través de intervenciones en el mercado local de cambios por más de U$S2.000 millones, adquiriendo una suma equivalente pesos a fin de evitar una disparada de la moneda estadounidense y, consecuentemente, su traslado a precios.
Eventualmente, esa intervención salvó a la gestión libertaria de una catástrofe electoral; de hecho, revirtió una tendencia para derivar en el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 26 de octubre.
En medio de las críticas que recibió por parte de varios referentes opositores a la administración trumpista, especialmente demócratas, el secretario del Tesoro manifestó más tarde que esa inyección de divisas había reportado a su gobierno “una ganancia” que hasta ahora no fue aclarada debidamente.
