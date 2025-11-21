Estados Unidos reconoció haber girado U$S872 millones para que la Argentina pague al FMI

Como se sabe, la ayuda del gobierno norteamericano también se manifestó a través de intervenciones en el mercado local de cambios por más de U$S2.000 millones, adquiriendo una suma equivalente pesos a fin de evitar una disparada de la moneda estadounidense y, consecuentemente, su traslado a precios.

scott bessent con milei en buenos aires Scott Bessent realizó una visita relámpago a Buenos Aires para respaldar a Javier Milei.

Eventualmente, esa intervención salvó a la gestión libertaria de una catástrofe electoral; de hecho, revirtió una tendencia para derivar en el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 26 de octubre.

En medio de las críticas que recibió por parte de varios referentes opositores a la administración trumpista, especialmente demócratas, el secretario del Tesoro manifestó más tarde que esa inyección de divisas había reportado a su gobierno “una ganancia” que hasta ahora no fue aclarada debidamente.