Ahora, Luis Caputo dice que The Wall Street Journal montó una "operación" contra el Gobierno libertario

Con el título explícito de “Los bancos estadounidenses suspenden el plan de rescate de 20.000 millones de dólares para la Argentina”, ese diario con sede en Nueva York explicaba que el plan de ayuda financiera “fue archivado mientras los banqueros se decantan por un paquete de préstamos más pequeño y a corto plazo para apoyar al gobierno (argentino) en sus dificultades financieras”.

Para el ya citado medio, los banqueros están considerando una línea de crédito “más pequeña y a corto plazo para ayudar a la Argentina a realizar un pago de deuda de aproximadamente U$S4.000 millones en enero”.

articulo wall street journal