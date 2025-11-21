Así se promocionaba la clínica de Belgrano donde murió Miguel Berlini tras ingresar por un implante dental
Miguel Ángel Berlini llegó a la Clínica Robles para un procedimiento que se consideraba sencillo, pero tras ser sedado perdió la conciencia y no logró recuperarse.
Este miércoles, Miguel Ángel Berlini, de 64 años, murió mientras estaba en la camilla quirúrgica de la clínica. Había ingresado para colocarse un implante dental y, según los primeros informes de la investigación, al concluir la intervención nunca recobró la conciencia.
En medio de la pesquisa judicial, los dos médicos que participaron en la operación fueron detenidos, mientras la clínica quedó en el centro de la polémica. Según su página web, la Clínica Robles abrió sus puertas en 1983 y cuenta con “dos quirófanos montados con la aparatología específica para brindar seguridad en cada intervención”.
El centro también promociona “habitaciones cómodas para el paciente y un acompañante dotadas con monitoreo, oxígeno y aspiración, así como personal estable y un staff de médicos especialistas de alta jerarquía”. Según las estadísticas que ellos mismos publican, realizan “más de 70 operaciones” al mes, con “98% de pacientes conformes” y “más de 800″ clientes anuales, incluyendo tratamientos para pacientes extranjeros.
El catálogo de servicios de la Clínica Robles es amplio: cirugías estéticas como aumento de mamas, glúteos, liposucción y, además, un servicio de “visualización 3D” que permite escanear al cuerpo del paciente y modificarlo de manera virtual para ver de antemano los resultados. También cuentan con un centro láser para tratamientos de la piel, arrugas, celulitis, várices y remoción de tatuajes e imperfecciones en el rostro y el cuerpo.
En el caso de Berlini, los médicos contratados fueron un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57 para colocarle el implante. Sin embargo, según denunció su hermana a este medio, no había anestesista presente durante la intervención: “Lo durmió el doctor Robles”, afirmó Alejandra Berlini.
“Mi hermano pagó un anestesista y por el quirófano. Pero el anestesista no está, sino tendría que estar detenido. Solo están detenidos los dos médicos. O sea, que lo anestesió Robles, porque él vino a darle una pastilla sublingual", agregó la mujer, señalando irregularidades que complican aún más la situación judicial de la clínica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario