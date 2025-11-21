Finalmente, el Banco Central confirmó que activó el swap con Estados Unidos por u$s2.500 millones

Este viernes el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tuvo que admitirlo finalmente, aunque lo hizo de manera indirecta. Es que los datos publicados por la autoridad monetaria dan cuenta de que en octubre el Gobierno activó el swap de monedas con los Estados Unidos por algo más de 2.500 millones de dólares. Una cifra que sin embargo estuvo algo por debajo de las estimaciones del mercado que ubicaban este nuevo endeudamiento en torno a los 2.700 millones de dólares.