Venden "gasoil blue" en ocho provincias por la falta de combustible

En Argentina, el litro de gasoil cuesta $113,40 (U$S 0,55), un precio mucho más bajo que en otros países.

En dólares, en Brasil el litro de gasoil cuesta U$S 0,98, en Paraguay U$S 1,18 y en Uruguay U$S 1,37, por lo que varios extranjeros cruzaban la frontera para cargar gasoil.

Como ejemplo, con el “gasoil blue”, en la localidad de Paso de los Libres, al sur de la provincia de Corrientes, los ciudadanos brasileños que cruzan el puente internacional desde Uruguayana deben pagar $220 por el litro de combustible.

Ante la escasez, los gobernadores pidieron al Gobierno Nacional que se garantice el abastecimiento para los sectores productivos.

Incluso, el Ministerio de Seguridad ya ordenó reforzar los controles en las fronteras para evitar el "tráfico hormiga" de gasoil, a lo que se sumarán operativos de Gendarmería y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para controlar la diferencia de precios.

Aumentó la nafta en la Ciudad

Desde este lunes YPF, Shell y Axion aumentaron los precios de sus combustibles. El promedio de aumento es del 10% en nafta y gasoil.

En la Ciudad, el litro de nafta Súper de YPF cuesta $120,3, el de Infinia $147,3, Diesel 500 $113,4, e Infinia diesel $145,9.

En otras estaciones de servicio el aumento fue del 11% y 12%.

YPF aumentó un 10% sus combustibles