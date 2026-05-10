Crisis: ventas minoristas cayeron 3,2% interanual en abril y acumulan 12 meses consecutivos en baja
Un informe de la CAME reveló que el consumo sigue golpeado por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de costos y la caída de la actividad en casi todos los rubros.
Según un informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas en los comercios pyme cayó 3,2% interanual y acumuló una baja del 3,5% en el primer cuatrimestre de 2026.
El dato profundiza la tendencia negativa que atraviesa el sector desde hace más de un año. Con la cifra de abril ya son 12 meses consecutivos de caída en las ventas minoristas, en un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de costos y el deterioro del consumo interno.
La retracción se suma a los descensos registrados durante los meses anteriores: 0,6% en marzo, 5,6% en febrero, 4,8% en enero y 5,2% en diciembre, entre otros indicadores negativos que vienen golpeando al comercio pyme desde mediados del año pasado.
Además, en la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes mostró una nueva merma del 1,3% respecto de marzo, reflejando que el consumo tampoco logró recuperarse en el corto plazo.
Desde CAME señalaron que durante abril "la actividad se orientó hacia rubros esenciales y de recambio estacional, bajo un comportamiento de compra marcado por la búsqueda de financiamiento y bonificaciones" y que "el incremento en las erogaciones operativas y los servicios básicos limitó la capacidad de maniobra y la rentabilidad de los establecimientos pyme".
El relevamiento también mostró que la mayoría de los comerciantes no percibe mejoras significativas en su situación económica. El 53,3% de los propietarios aseguró que su situación se mantiene estable respecto del año pasado, mientras que un porcentaje menor expresó expectativas de mejora para los próximos meses.
En cuanto a las proyecciones, el 49% de los encuestados consideró que el escenario económico seguirá igual durante el próximo año, mientras que el 37,2% espera una mejora y el 13,8% cree que la situación empeorará.
Otro de los puntos que reflejó el informe es la cautela de los comerciantes frente a posibles inversiones. El 58,7% sostuvo que el contexto actual no es favorable para realizar desembolsos o ampliar negocios, frente a apenas un 12,6% que considera que es un momento oportuno para invertir.
En contraste con el mal desempeño general, las ventas online mostraron una evolución positiva. Los comercios con local físico registraron un crecimiento interanual del 8% en operaciones digitales y una suba mensual del 0,7%. Sin embargo, desde CAME aclararon que ese incremento no alcanzó para compensar la caída del consumo presencial.
El análisis por rubros también confirmó la tendencia negativa en la mayoría de los sectores. Las mayores bajas se registraron en bazar y decoración, con una caída del 12,3%; perfumería, con un retroceso del 7,2%; y ferretería y materiales para la construcción, que descendieron 4,2%.
El único rubro que mostró números positivos fue farmacia, con un crecimiento interanual del 6,1%, impulsado por la demanda sostenida de medicamentos y productos de salud.
También continuaron en terreno negativo alimentos y bebidas, textil e indumentaria, y calzado y marroquinería, sectores que siguen afectados por la retracción del consumo y el cambio en los hábitos de compra de los hogares argentinos.
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