Fran Fijap agradeció a Javier Milei por $LIBRA, pero cuando la memecoin se desplomó borró el tuit

Lo ÚNICO bueno de todo este acto de corrupción absoluta es que Milei estafó PERSONALMENTE a Fran Fijap. Una buena pic.twitter.com/KTiUCQ8cSs — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 15, 2025

Una de las primeras figuras públicas en caer en esta estafa fue Ape, un influencer financiero estadounidense, quien también quedó en bancarrota. "¡Estoy quebrado! ¡Estoy jodidamente quebrado! ¡Te voy a encontrar, me rompiste, no tengo nada! ¡Tuve que vender mi Rolex, tuve que vender todas mis mierdas. Me robaron, todos ustedes me robaron! ¡Y te voy a encontrar, te voy a encontrar!", gritó el influencer en un video que publicó en sus redes sociales, tras haberlo perdido todo. Ahora, fue el libertario argentino quien pasó por la misma situación.

YO NO TENGO DIÑERO AHORA



y si, yo soy hispano pic.twitter.com/x3R4ZrUuBr — Ape (@ApeMP5) February 15, 2025

CADA VEZ SE PONE PEOR.



El presidente de Argentina, el 22° país más grande del mundo, nos estafó”.

El famoso influencer financiero estadounidense "Threadguy" PERDIÓ US$250.000 DÓLARES tras invertir en $LIBRA, la criptomoneda de MILEI. pic.twitter.com/iyMTSq7fy2 — PAMPA (@Pampa139) February 15, 2025

Recordemos que el presidente de la Nación, Javier Milei, promocionó este viernes una estafa cripto. A través de un posteo en sus redes, el presidente respaldó el lanzamiento de Viva La Libertad Project, una iniciativa vinculada al token cripto $LIBRA.

Los memes y burlas a Fran Fijap

Las risas no faltaron: hoy perdió plata el infradotado de Fran Fijap Esa mancha no se borra más.GRACIAS JAVITO pic.twitter.com/S3cUDHrKe6 — Tatiana Fernández Martí (@tatious_) February 15, 2025

Lo cagaron a Fijap? pic.twitter.com/JbxXQPYJP1 — Cristian Cimminelli (@cristiancim) February 15, 2025

El Javo también lo cago a Fran Fijap pic.twitter.com/VO7RYa8501 — PAMPA (@Pampa139) February 15, 2025

Luego de que el presidente Javier Milei promocionara la criptomoneda $LIBRA desde sus redes sociales, el bloque de diputados de Unión por la Patria anunció que impulsará en la presentación del pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Nación.

"La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados Nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Nación", expresa el posteo compartido en X.