Gerardo Morales en IDEA: "Lo que viene es liderazgo y capacidad de gestión"

Durante la presentación, en la que se dialogó en torno a los temas finanzas públicas, reglas de juego; inserción de Argentina en el mundo, y empleo, Morales expresó:

“Todos los que estamos acá estamos contando cómo están nuestras provincias, tuve que resolver 32 años de déficit fiscal en Jujuy, me llevó un poco más de 3 años, pero no se puede gobernar si no hay equilibrio fiscal, pero el desafío no se agota allí.

Ya hemos referido cuáles son las medidas que pretendemos tomar como fuerza política si llegamos al gobierno nacional. Quiero enfocarme en algunos otros temas que tienen que ver con la micro, con los planes estratégicos que tiene que poner en marcha el país, comparto con Horacio que tenemos que pensar a 20 años, tenemos que terminar con la grieta, venimos con Coki Capitanich de una reunión del Norte Grande, que me parece que es un ámbito tremendo porque hemos tomado la decisión de no hablar de política partidaria y sí hablar de política productiva y de lo qué necesitamos para crecer,y creo que ese es el camino”.

“Tenemos que poner en marcha distintos master plan: de minería, armar una segunda regla de invariabilidad fiscal, está la de la década del 90, pero se requiere otra para todas las actividades,pero particularmente para la minería respecto de las decisiones que toma la AFIP, las distintas agencias del Estado”.

“Muchísimos empresarios, dueños de PYMES, y empresas que no son PYMES nos dicen: “No puede ser que nos levantemos cada mañana a leer el boletín oficial en vez del diario, porque nos cambian las reglas”. Hay que tener un plan minero, Chile ha exhortado 63 mil millones de dólares el año pasado, Argentina 3 mil 200 millones de dólares, solo Jujuy va a exportar 3 mil millones de dólares en litio el año que viene, junto a Salta y Catamarca vamos a estar exportando en los próximos 3 años 10 mil millones de dólares en litio. El potencial que tiene la República Argentina hay que mirarlo en Chile”.

“Hay que tener también un plan de energía, estamos frente a un mundo que demanda: alimentos, energía, economía del conocimiento, biotecnología y Argentina tiene todo eso, y seríamos muy necios de no pararnos en todo eso y aprovechar los tiempos que vienen. No se trata solo de la crisis por la guerra, el mundo está demandando energía. Hay que hacer los ductos, el ducto que conecta al norte, nosotros pagamos 12 dólares promedio el millón de BTU, mientras en el centro y sur del país se paga 3 dólares. No puede ser que compremos a 65 dólares en barco el millón de BTU, mientras tenemos Vaca Muerta que hay que sacarle todo, y la radiación solar que tenemos en Jujuy, en la puna, y los vientos que tenemos en la patagonia para ser los grandes proveedores de hidrógeno verde para el mundo”.

“Tenemos que poner también en marcha un master plan de educación para el trabajo, tomar tal vez el modelo alemán o el francés, entre otros temas. Por eso hay que salir de la pelea permanente. Todos coincidimos en esto, el tema es ¿por qué no se hace? Creo que hay que tener liderazgo y decisión”.

“En estos últimos dos años y medio se contrataron 16 mil nuevos empleados en las empresas públicas, que tenían un déficit hace dos años y medios de mil 700 millones de dólares, y ahora es de cinco mil 300 millones de dólares. En Jujuy cuando llegué había un ingenio que estaba en manos del estado, tenía 1250 trabajadores, ¿qué hace el estado con un ingenio? Bajé a 600 trabajadores la planta, con mucho conflicto social, además del conflicto que tuve que resolver y tenemos que resolver en la República Argentina, porque tenemos las calles tomadas y están los violentos que le sacan la plata a la gente, lo que hay que ordenar no solo es lo de Villa Mascardi, que es un tema muy grave, sino el tema de la calle, yo tuve que ordenar eso, bajar a 600 trabajadores, y hoy al ingenio lo tiene una empresa privada que ya ocupa 750 trabajadores y 1200 en época de zafra. Hay que hacer las cosas, tomar las decisiones, lo que viene es liderazgo y capacidad de gestión, y espero que nos toque a alguno de los que estamos acá”.

“Yo para hacer los cambios que había que hacer en Jujuy hice un frente de 26 partidos políticos, me parece que hay que buscar consensos, y esto incluye el diálogo con sectores racionales del peronismo. Cuando asumí en Jujuy, aprobé entre el 10 de diciembre y el 31 de diciembre de 2015 35 leyes, y definí un marco para el orden democrático, la paz social y la transformación que hemos puesto en marcha. Entonces, siempre hay que ver cómo llegamos”.

“Tenemos un modelo de legislación laboral pensada para situaciones de pleno empleo, hoy tenemos a casi el 50% de los argentinos que son o trabajadores informales o no tienen trabajo, y ese es un debate que nos tenemos que dar, porque el derecho fundamental que hay que garantizar es el derecho a trabajar, generando modelos laborales diferentes. Uno de los modelos que se ha planteado es el de la UOCRA, se que estuvieron algunos dirigentes acá, sindicalistas, pero después te dicen que si cambian las normas van a perder con la izquierda, entonces eso nos tiene trabados. Hay que tomar decisiones, para lo que hay que tener poder político, legisladores y lograr acuerdos para tomar las decisiones que hay que tomar, y esa es una de ellas, arrancaría por las PYMES” .