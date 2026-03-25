Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven con todo a Buenos Aires y por 48 horas: qué días son las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional ahora espera que el clima empeore en los próximos días, con lluvias y tormentas en el AMBA.
El mal clima está cada vez más cerca de regresar, y luego de un inicio de mini semana estable y con temperaturas agradables, se afianza el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) respecto a la vuelta de las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero ahora también se esperan tormentas fuertes.
La semana corta dio inicio este miércoles con clima agradable y con la amplitud térmica acorde a la estación otoñal. Junto a cielo despejado, las temperaturas rondaron entre 9 grados de mínima, de las más bajas de los últimos días; pero una máxima que subió hasta los 27.
Del mismo modo, el jueves se presenta con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 15 y 26 grados, todavía agradable.
Para cerrar la mini semana, el buen tiempo y la estabilidad se mantendrían, de acuerdo con el SMN. El viernes se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto a una mínima de 16 grados y una máxima de 26.
Cuándo vuelve las lluvias y tormentas al AMBA
Parece afianzarse el sábado como fecha de regreso de la inestabilidad al AMBA. Pero el pronóstico del organismo nacional empeoró, ya que ahora prevé probabilidades de tormentas durante toda la jornada, junto a temperaturas de entre 20 y 25 grados.
Del mismo modo, el mal clima se extendería hacia el domingo, para cuando se esperan tormentas aisladas aunque solo en la madrugada y mañana, por lo que en la tarde llegaría la mejora, con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se estiman de entre 21 y 27 grados.
Para el inicio de la nueva semana, el SMN sí espera buen clima, al menos en las primeras jornadas. Tanto el lunes como el martes se anticipan con cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 22 y 28 grados.
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