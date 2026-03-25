La palabra de Noelia, la joven de Barcelona a la que le concedieron la eutanasia: "No tengo ganas de nada"

Al ser consultado sobre si en algún momento se planteó dar marcha atrás, la joven dijo: "No, lo tenía muy claro desde el principio".

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“Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia, obviamente, porque soy otro pilar de la familia. Yo me voy y ustedes se quedan acá con todo el dolor. Pero yo pienso: ¿y yo? ¿Todo el dolor que he sufrido durante todos los años? Quiero irme ya en paz, dejar de sufrir y punto”, sostuvo.

Y aseveró: "La felicidad de un padre, una madre o una hermana, no puede estar por encima de la vida de una hija".

Finalmente, indicó: "Siempre me he sentido sola, antes incluso de pedir la eutanasia yo ya veía mi mundo muy oscuro (...) No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada, y dormir se me hace muy difícil, aparte que tengo dolor de espalda y piernas".