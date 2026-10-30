Gestiones presenciales en ANSES: guía práctica para solicitar un turno en las oficinas de atención
Un proceso útil para quienes están cerca de iniciar los papeles jubilatorios y quieran detectar posibles faltantes con anticipación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa sumando herramientas digitales para facilitar el acceso a la información de los trabajadores. Una de las más utilizadas es la posibilidad de consultar la historia laboral en línea, donde cada persona puede revisar los aportes jubilatorios que se encuentran registrados a su nombre.
Es útil para quienes están cerca de iniciar el trámite jubilatorio, ya que permite verificar si las contribuciones de cada empleador fueron correctamente declaradas y detectar posibles faltantes con anticipación.
Pasos para tramitar un turno desde la web oficial
1. Ingresar a anses.gob.ar e ir a Trámites y servicios, opción Turnos.
2. Elegir Solicitar un turno.
3. Seleccionar el trámite deseado.
4. Escribir el número de CUIL del titular y pulsar Continuar.
5. Revisar que los datos de contacto (teléfono y correo electrónico) estén correctos y optar por Buscar por provincia o Buscar por domicilio.
6. Seguir los pasos que indica el sistema.
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