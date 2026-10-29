Sandra Pettovello avala el Decreto 1852/1975 y ANSES permitirá la jubilación anticipada a los 50 años

Fundición y acería: Exige 50 años de edad y 25 de servicios en entornos de alta temperatura y exposición a metales fundidos.

Exploración y perforación de hidrocarburos: Requiere 50 años de edad y 25 de aportes para el personal de campo en petróleo y gas.

Minería subterránea (socavón): Fija la jubilación a los 50 años de edad y 25 de servicios para labores bajo tierra en condiciones extremas.

Fabricación de vidrio: Pide 50 años de edad y 25 de aportes para operarios expuestos a hornos y productos químicos.

Hilado de rayón: Contempla el retiro a los 50 años de edad con 30 años de aportes en la transformación de esta fibra sintética.