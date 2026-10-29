Sandra Pettovello avala el Decreto 1852/1975 y ANSES permitirá la jubilación anticipada a los 50 años
Sandra Pettovello y la ANSES ratificaron la validez del Decreto 1852/1975, asegurando así la jubilación anticipada para quienes realizan labores insalubres.
El Poder Ejecutivo junto a la ANSES, organismo dependiente de la cartera de Capital Humano conducida por Sandra Pettovello, ratificaron la vigencia del Decreto 1852/1975. Dicha normativa garantiza el acceso al beneficio previsional para aquellos trabajadores que desempeñen labores de vejez prematura, insalubres o de alta peligrosidad.
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Jubilación a los 50 años: Sandra Pettovello ratifica la aplicación del Decreto 1852/1975
El sistema previsional argentino incluye regímenes diferenciales para proteger a los trabajadores expuestos a tareas insalubres, de alto riesgo o que implican un desgaste físico y mental prematuro. Para compensar estos impactos en la salud, estas normativas reducen los años de edad y de aportes requeridos respecto al régimen general.
Mientras que actividades como el dragado y balizamiento permiten jubilarse a los 52 años de edad con 25 de aportes, existen sectores con regímenes aún más tempranos que habilitan el retiro a los 50 años:
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Fundición y acería: Exige 50 años de edad y 25 de servicios en entornos de alta temperatura y exposición a metales fundidos.
Exploración y perforación de hidrocarburos: Requiere 50 años de edad y 25 de aportes para el personal de campo en petróleo y gas.
Minería subterránea (socavón): Fija la jubilación a los 50 años de edad y 25 de servicios para labores bajo tierra en condiciones extremas.
Fabricación de vidrio: Pide 50 años de edad y 25 de aportes para operarios expuestos a hornos y productos químicos.
Hilado de rayón: Contempla el retiro a los 50 años de edad con 30 años de aportes en la transformación de esta fibra sintética.
Industria cárnica: Aplica a trabajadoras expuestas a altos niveles de ruido ambiental, requiriendo 50 años de edad y 27 de aportes.
Consideraciones clave de ANSES para el trámite:
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Prorrateo por tareas mixtas: Si el trabajador alternó entre empleos comunes y tareas insalubres, ANSES aplicará un cálculo proporcional para determinar la edad y los aportes necesarios.
Certificación obligatoria: Es indispensable que los certificados de servicio emitidos por las empresas especifiquen con precisión el encuadre insalubre del puesto; de lo contrario, el organismo no procesará el beneficio diferencial.
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