Fue el creador de una de las camperas más famosas y donó 15.000 hectáreas a un parque nacional de la Patagonia
El creador de The North Face y defensor del medioambiente destinó tierras privadas en la Patagonia para proteger el acceso al Cerro San Lorenzo.
Douglas Tompkins, empresario estadounidense y cofundador de The North Face y Esprit, dejó una huella en la conservación ambiental de América Latina y de la Patagonia en particular. Tras abandonar el mundo corporativo y la industria de la moda, volcó su fortuna a la adquisición y restauración de tierras para transformarlas en áreas protegidas.
La donación de la Estancia El Rincón en Santa Cruz
IMPORTANTE: Tienen 18 y 19 años, son de Tigre y su negocio factura $15.500.000 por mes tras US$4.000 de inversión inicial
Uno de los hitos de su labor filantrópica en la Argentina ocurrió el 16 de mayo de 2013 en la Ciudad de Buenos Aires, cuando formalizó la donación de la Estancia El Rincón.
Este predio privado de 15.000 hectáreas, ubicado en el Valle del río Lácteo (provincia de Santa Cruz), fue cedido directamente a la Administración de Parques Nacionales con un objetivo claro: ampliar el Parque Nacional Perito Moreno y garantizar el dominio público y el libre acceso al majestuoso Cerro San Lorenzo.
Esta montaña, considerada el "Everest" argentino por su imponente pared de granito cortada a pique y sus campos de hielo, representaba un histórico desafío para los escaladores y montañistas, cuyo principal acceso había quedado originalmente excluido de los límites del parque nacional.
Legado ambientalista y su paso por la Patagonia
Tras vender sus acciones en Esprit a finales de los años 80, Tompkins se radico en el sur de Chile y dedicó el resto de su vida al activismo ecológico y la creación de parques nacionales junto a su esposa, Kristine McDivitt.
Entre sus proyectos más destacados en la región figuran:
- Parque Pumalín y Parque Nacional Corcovado (Chile), consolidando enormes extensiones de selva valdiviana y bosques nativos convertidos posteriormente en patrimonio estatal protegido.
- Proyecto Iberá (Corrientes, Argentina), donde impulsó la recuperación de humedales y la reintroducción de especies extintas como el yaguareté, los osos hormigueros y las nutrias gigantes.
- Donaciones estratégicas en el territorio argentino, como la creación del Parque Nacional Monte León y la mencionada ampliación del Perito Moreno.
Douglas Tompkins falleció trágicamente el 8 de diciembre de 2015 a los 72 años, a causa de una hipotermia tras accidentarse en su kayak en el Lago General Carrera, en la Patagonia chilena. Su legado continúa vivo a través de las fundaciones que impulsó, marcando un precedente histórico en la filantropía y la conservación de la biodiversidad sudamericana.
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