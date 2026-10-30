Fue el creador de una de las camperas más famosas y donó 15.000 hectáreas a un parque nacional de la Patagonia

Legado ambientalista y su paso por la Patagonia

Tras vender sus acciones en Esprit a finales de los años 80, Tompkins se radico en el sur de Chile y dedicó el resto de su vida al activismo ecológico y la creación de parques nacionales junto a su esposa, Kristine McDivitt.

Entre sus proyectos más destacados en la región figuran:

Parque Pumalín y Parque Nacional Corcovado (Chile), consolidando enormes extensiones de selva valdiviana y bosques nativos convertidos posteriormente en patrimonio estatal protegido.

(Chile), consolidando enormes extensiones de selva valdiviana y bosques nativos convertidos posteriormente en patrimonio estatal protegido. Proyecto Iberá (Corrientes, Argentina), donde impulsó la recuperación de humedales y la reintroducción de especies extintas como el yaguareté, los osos hormigueros y las nutrias gigantes.

(Corrientes, Argentina), donde impulsó la recuperación de humedales y la reintroducción de especies extintas como el yaguareté, los osos hormigueros y las nutrias gigantes. Donaciones estratégicas en el territorio argentino, como la creación del Parque Nacional Monte León y la mencionada ampliación del Perito Moreno.

Douglas Tompkins falleció trágicamente el 8 de diciembre de 2015 a los 72 años, a causa de una hipotermia tras accidentarse en su kayak en el Lago General Carrera, en la Patagonia chilena. Su legado continúa vivo a través de las fundaciones que impulsó, marcando un precedente histórico en la filantropía y la conservación de la biodiversidad sudamericana.