El abogado de la familia de Nancy Godoy dio detalles de la autopsia hecha a la maestra: "Salvajismo"

El cuerpo de la docente fue encontrado el miércoles 28 de octubre, 21 días después de su desaparición, semisumergido en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde se desempeñaba como directora suplente. A pocos metros del cuerpo, los efectivos hallaron un bolso azul con pertenencias de la maestra, entre ellas su teléfono celular. Godoy había sido vista por última vez el 7 de octubre; ocho días después, sus hijos realizaron la denuncia por desaparición.

La causa está a cargo de los fiscales Mosquera y González, quienes sostienen como hipótesis principal que la docente fue víctima de un femicidio. En el expediente hay cinco personas detenidas: Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, imputados como coautores de femicidio; Rosa Leguizamón, quien alojaba a Godoy durante sus jornadas de trabajo y está acusada como coautora de homicidio simple; y Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva.