El abogado de la familia de Nancy Godoy dio detalles de la autopsia hecha a la maestra: "Salvajismo"
Gustavo Briend confirmó que el cuerpo presentaba heridas punzocortantes en todo el cuerpo, mutilaciones y signos de defensa, y que se presume que más de una persona intervino en el crimen.
El abogado que representa al esposo y a los hijos de Nancy Godoy, la docente rural asesinada en Corrientes, se refirió a los resultados preliminares de la autopsia y describió el crimen como un hecho de “absoluto salvajismo”. Además, reclamó que se investigue la posibilidad de una agresión sexual y destacó que los estudios complementarios serán fundamentales para avanzar en el esclarecimiento del caso.
El estudio, realizado en el Instituto Médico Forense (IMF), determinó que Godoy sufrió una muerte extremadamente violenta. El cuerpo presentaba múltiples heridas punzocortantes en distintas partes —entre ellas, la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas—, y algunas de esas lesiones fueron provocadas cuando todavía estaba con vida. Además, el informe registró lesiones defensivas y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda.
Briend, que acompañó a los tres hijos de la docente —Sebastián, Adán y José— y a su nuera Alejandra a la sede judicial, fue quien tomó la palabra ante los medios tras la reunión. “Para que el equipo médico forense diga ‘en los tantos años de trabajo nunca tuvimos un hecho como este’, imagínese los datos que nos han contado”, afirmó el letrado, visiblemente afectado. Fue un acto de absoluto salvajismo“.
En ese sentido, el abogado destacó que durante los procedimientos se extrajo material genético que será analizado para intentar avanzar en la investigación: “Por suerte se extrajeron muestras que, con los estudios complementarios, nos van a ayudar a esclarecer este crimen atroz”.
También señaló que todavía quedan cuestiones por determinar, entre ellas la causa exacta de muerte. “Hay que investigar un posible abuso”, agregó en diálogo con la prensa, en la puerta del Juzgado de Esquina, donde se concentraban familiares de Godoy, vecinos y amigos.
El cuerpo de la docente fue encontrado el miércoles 28 de octubre, 21 días después de su desaparición, semisumergido en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde se desempeñaba como directora suplente. A pocos metros del cuerpo, los efectivos hallaron un bolso azul con pertenencias de la maestra, entre ellas su teléfono celular. Godoy había sido vista por última vez el 7 de octubre; ocho días después, sus hijos realizaron la denuncia por desaparición.
La causa está a cargo de los fiscales Mosquera y González, quienes sostienen como hipótesis principal que la docente fue víctima de un femicidio. En el expediente hay cinco personas detenidas: Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, imputados como coautores de femicidio; Rosa Leguizamón, quien alojaba a Godoy durante sus jornadas de trabajo y está acusada como coautora de homicidio simple; y Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva.
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