Sandra Pettovello avaló excepción a la Ley de Presupuesto y jubilados con enfermedades cobrarán retroactivos

El Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ratificó lprioridades que rigen para el pago de sentencias judiciales de reajuste de haberes a jubilados y pensionados. Se ratificó el régimen especial de excepción que prioriza a los beneficiarios que atraviesan cuadros de salud.