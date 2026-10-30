Sandra Pettovello avaló excepción a la Ley de Presupuesto y jubilados con enfermedades cobrarán retroactivos
La ANSES, que depende de Sandra Pettovello, estableció un régimen prioritario para el pago de retroactivos por reajustes de haberes.
El Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ratificó lprioridades que rigen para el pago de sentencias judiciales de reajuste de haberes a jubilados y pensionados. Se ratificó el régimen especial de excepción que prioriza a los beneficiarios que atraviesan cuadros de salud.
Prioridad de cobro por enfermedades graves o terminales
IMPORTANTE: Tienen 18 y 19 años, son de Tigre y su negocio factura $15.500.000 por mes tras US$4.000 de inversión inicial
Si bien la Ley de Presupuesto que dicta anualmente el Congreso estipula un orden cronológico y de mayor edad para la cancelación de las deudas previsionales generadas por juicios (priorizando períodos fiscales anteriores y el año 2018), la normativa contempla una vía de excepción.
Las personas que padezcan enfermedades graves o terminales tienen acceso prioritario en el cobro de sus sumas retroactivas. Este beneficio excepcional también se extiende a aquellos jubilados o pensionados que posean un integrante de su grupo familiar primario en la misma situación de salud.
Cómo es el circuito de cobro y repago automático de Anses
Desde el organismo previsional recordaron cómo se instrumentan los pagos derivados de las sentencias judiciales:
- Repago automático: en caso de no haber podido cobrar el retroactivo en la fecha asignada, los fondos son devueltos por la entidad bancaria a la ANSES. Sin embargo, el dinero se reingresa automáticamente al circuito de repago hasta en tres oportunidades sin que el beneficiario deba realizar ningún trámite, notificándose la nueva fecha vía correo electrónico o teléfono celular registrado en "Mi ANSES".
- Cobro por ventanilla: de acuerdo con el Comunicado A-7028 del Banco Central (BCRA), el cobro de los retroactivos por sentencia se efectúa por ventanilla siguiendo el cronograma de ANSES, sin necesidad de solicitar un turno previo en el banco.
Para acceder a estas liquidaciones o consultar el estado de los expedientes, los titulares, apoderados o letrados pueden verificar los listados mensuales publicados por el organismo o apersonarse en la Dirección General Análisis y Liquidación de Sentencias Judiciales (Alsina 250, CABA).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario