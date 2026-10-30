Cuándo viene el calor con un viento catabático que subirá 15 grados la temperatura en 48 horas en Buenos Aires
Tras un fin de semana inestable, Buenos Aires experimentará un marcado ascenso térmico impulsado por ráfagas del sector norte. Conocé cuándo llega el calor.
El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un brusco cambio de escenario pasando de frío a calor. Luego de las lluvias intermitentes y el ambiente fresco que dominaron las últimas jornadas, el pronóstico del tiempo anticipa la llegada de un viento catabático que provocará un fuerte incremento en los termómetros.
En términos meteorológicos, se denomina viento catabático a las corrientes de aire que descienden desde zonas elevadas o niveles superiores de la atmósfera hacia la superficie. En el contexto de la llanura pampeana y el área metropolitana, este fenómeno suele estar asociado a la subsidencia del aire (movimiento descendente) que, al comprimirse contra el suelo, se calienta y seca rápidamente.
Cuando este efecto se combina con ráfagas constantes provenientes del sector norte, actúa como un potente secador de aire caliente, despejando la nubosidad y disparando la temperatura en la región afectada.
A qué hora comienza a subir la temperatura
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El giro térmico comenzará a percibirse de forma progresiva al inicio de la segunda semana de noviembre. Si tomamos como referencia la madrugada del lunes 9 de noviembre, la temperatura mínima se ubicará en los 16°C, con sensación térmica similar y vientos del noreste[cite: 30].
A partir de ese momento, la acción constante del viento norte irá calentando la masa de aire. El salto más pronunciado se registrará en un lapso de 48 horas, alcanzando su pico máximo el miércoles 11 de noviembre.
Para esa jornada, el cronograma marca un ascenso drástico:
- 06:00 hs: la mañana del miércoles ya arrancará cálida, con una marca de 23°C y sensación térmica de 24°C.
- 15:00 hs: el viento norte, con ráfagas que alcanzarán los 36 km/h, llevará el termómetro hasta los 31°C, aunque la sensación térmica superará esa marca[cite: 30].
Este incremento representará una diferencia térmica de 15 grados respecto a las mínimas registradas apenas dos días antes, consolidando la primera ola de calor de la temporada primaveral.
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