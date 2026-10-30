Cuándo viene el calor con un viento catabático que subirá 15 grados la temperatura en 48 horas en Buenos Aires

A partir de ese momento, la acción constante del viento norte irá calentando la masa de aire. El salto más pronunciado se registrará en un lapso de 48 horas, alcanzando su pico máximo el miércoles 11 de noviembre.

Para esa jornada, el cronograma marca un ascenso drástico:

06:00 hs: la mañana del miércoles ya arrancará cálida, con una marca de 23°C y sensación térmica de 24°C.

la mañana del miércoles ya arrancará cálida, con una marca de 23°C y sensación térmica de 24°C. 15:00 hs: el viento norte, con ráfagas que alcanzarán los 36 km/h, llevará el termómetro hasta los 31°C, aunque la sensación térmica superará esa marca[cite: 30].

Este incremento representará una diferencia térmica de 15 grados respecto a las mínimas registradas apenas dos días antes, consolidando la primera ola de calor de la temporada primaveral.