Hallan a una pareja muerta dentro de un auto en Misiones: su hijo de 2 años dormía en el asiento trasero

En tanto, el pequeño hijo de la pareja, de dos años, fue hallado dormido en el asiento trasero del auto. Cuando lo despertaron para sacarlo del lugar, señaló hacia la parte delantera del habitáculo y dijo “Papi” entre llantos.

Los recolectores dieron aviso a sus superiores y, rápidamente, el encargado de Obras Públicas de la Municipalidad local se dirigió a la comisaría más cercana para alertar el hecho. Minutos después, agentes policiales llegaron a la zona.

La información preliminar indica que ambos tenían lesiones compatibles con un arma blanca y que, a pocos metros del auto, se halló un cuchillo de cocina con manchas de sangre y una hoja de metal en el suelo, debajo del elemento.

La investigación quedó a cargo del juez de Instrucción Nº1 de Oberá, Diego Lafatta, quien se hizo presente en la escena y ordenó las medidas judiciales y periciales, además del traslado de los cuerpos a la morgue para las autopsias.

Como parte de las medidas dispuestas, el menor fue trasladado a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad, donde recibió asistencia médica y contención psicológica.

La Policía Científica realizó pericias en el lugar lo que será clave para determinar la mecánica de las muertes.