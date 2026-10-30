Hallan a una pareja muerta dentro de un auto en Misiones: su hijo de 2 años dormía en el asiento trasero
Los cuerpos fueron encontrados a pocos metros de la Ruta Provincial N°5, en el departamento de Oberá. Los investigadores trabajan para esclarecer el caso.
Una pareja fue hallada muerta a puñaladas en el interior de un auto estacionado sobre un camino rural cerca de Oberá, provincia de Misiones. Su hijo de dos años estaba dormido en el asiento trasero y no presentaba lesiones. La Justicia investiga las circunstancias del episodio y analiza distintas hipótesis.
El hallazgo ocurrió ayer jueves por la mañana, alrededor de las 8.30, cuando recolectores de basura recorrían la zona y se toparon con la horrífica escena.
El auto, un Ford Fiesta modelo Kinetic negro, estaba estacionado sobre el camino rural, en la picada Sargento Cabral, a unos 750 metros de la ruta provincial 5, en la localidad de Los Helechos, lo que llamó la atención de los trabajadores municipales. Cuando se acercaron encontraron a la pareja sin vida y a un menor durmiendo en la parte trasera del vehículo.
La pareja fue hallada en un paraje rural cerca de Oberá
Las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Schulz, de 39 años, y Griselda Yamila Gritzmacher, de 29. Ambos vivían en Oberá y se dedicaban a la comercialización de electrodomésticos. Las autoridades también establecieron que tenían otro hijo, de 9 años, quien estaba desde ayer al cuidado de su abuela materna.
Schulz estaba dentro del auto, en el sector del acompañante, arrodillado y apoyado sobre el freno de mano. A pocos metros, sobre el pastizal y junto al lateral izquierdo del vehículo, fue hallada Gritzmacher, en posición boca abajo.
En tanto, el pequeño hijo de la pareja, de dos años, fue hallado dormido en el asiento trasero del auto. Cuando lo despertaron para sacarlo del lugar, señaló hacia la parte delantera del habitáculo y dijo “Papi” entre llantos.
Los recolectores dieron aviso a sus superiores y, rápidamente, el encargado de Obras Públicas de la Municipalidad local se dirigió a la comisaría más cercana para alertar el hecho. Minutos después, agentes policiales llegaron a la zona.
La información preliminar indica que ambos tenían lesiones compatibles con un arma blanca y que, a pocos metros del auto, se halló un cuchillo de cocina con manchas de sangre y una hoja de metal en el suelo, debajo del elemento.
La investigación quedó a cargo del juez de Instrucción Nº1 de Oberá, Diego Lafatta, quien se hizo presente en la escena y ordenó las medidas judiciales y periciales, además del traslado de los cuerpos a la morgue para las autopsias.
Como parte de las medidas dispuestas, el menor fue trasladado a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad, donde recibió asistencia médica y contención psicológica.
La Policía Científica realizó pericias en el lugar lo que será clave para determinar la mecánica de las muertes.
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