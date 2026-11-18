Montos de jubilaciones y pensiones para diciembre

La resolución de ANSES que fijó los haberes de noviembre estableció una jubilación mínima de $444.158,46, una jubilación máxima de $2.988.765,82 y una PUAM de $355.326,77. Con la aplicación del 2,2%, los importes estimados para diciembre serían los siguientes.

jubilación mínima: $453.929,95

jubilación máxima: $3.042.563,60

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.143,96

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $317.750,96

PNC para madres de siete hijos o más: $453.929,95

Los montos corresponden al haber mensual estimado, sin sumar un eventual refuerzo. Para conocer el importe final que recibirá cada persona, también hay que tener en cuenta los descuentos y los adicionales que correspondan según el tipo de prestación. El bono no forma parte del haber previsional ni se incorpora a la base sobre la que se calcula la movilidad. Es un refuerzo adicional que el Gobierno define mediante una norma específica, con condiciones y topes para determinar quiénes lo cobran.

Asignaciones Familiares y AUH: cuáles serían los nuevos montos

El aumento del 2,2% también se traslada a la AUH, la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares del SUAF. En este último régimen, los importes varían según los ingresos del grupo familiar y el tramo que corresponda. En noviembre, la AUH general quedó en $159.611 por hijo. Con el nuevo porcentaje, el valor de diciembre sería de $163.122,44. ANSES deposita el 80% mensualmente y retiene el 20% restante hasta que se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Con ese cálculo, el pago mensual directo de la AUH sería de $130.497,95 por hijo, mientras que $32.624,49 quedarían retenidos para el cobro posterior, una vez cumplidos los requisitos. El importe final debe confirmarse con la publicación de los valores oficiales de diciembre. La AUH por discapacidad también tendría una actualización. Si se aplica el 2,2% sobre el valor de noviembre de $519.704, el monto bruto rondaría los $531.137,49. Como en la prestación general, el importe depositado depende de la retención.

Para el SUAF, la asignación por hijo del primer rango de ingresos es de $79.812,80 en noviembre. Con el aumento del 2,2%, pasaría a $81.571,95, sujeto al redondeo y a la confirmación oficial. Los beneficiarios de otros rangos recibirán importes distintos, en línea con los ingresos declarados y los topes vigentes.