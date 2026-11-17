Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento general y 20% en productos de limpieza y perfumería, sin tope de reintegro.

Coto y La Anónima: 10% de descuento general, sin límite de devolución.

Josimar: 15% de descuento, sin tope.

Carrefour: 10% de descuento, con un reintegro máximo de $35.000.

ChangoMás: 10% de descuento, con un límite de $15.000.

Día: 10% de descuento, con un tope de $2.000 por transacción.

Para acceder a estas promociones, generalmente es necesario pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión. No se requiere una inscripción previa ante ANSES.

Sin embargo, cada supermercado puede establecer condiciones particulares, como exclusiones de productos o restricciones según la sucursal. <Cite ref="turn159186view0"/>

Qué bancos ofrecen descuentos adicionales a jubilados y pensionados

Además de los beneficios de ANSES, diferentes bancos ofrecen promociones exclusivas para jubilados y pensionados que acreditan sus haberes en esas entidades.

Banco Patagonia: dispone de descuentos de hasta el 35% en supermercados adheridos, con un tope mensual acumulado de reintegro de $40.000. Las condiciones dependen del día de compra y del medio de pago.

Banco Supervielle: ofrece un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás. El reintegro máximo es de $25.000 pagando con tarjeta de débito y de $15.000 mediante código QR.

Banco Galicia: permite acceder a promociones de hasta el 25% de descuento, con un límite mensual de devolución de $20.000. También contempla la posibilidad de realizar determinadas compras en tres cuotas sin interés.

Banco Nación: brinda un 5% de ahorro adicional en comercios adheridos, con un tope semanal de $5.000 y un máximo mensual de $20.000. Para utilizarlo, los clientes deben pagar mediante la aplicación BNA MODO, con los medios habilitados.

Es importante recordar que no todos los descuentos son acumulables. Por eso, antes de comprar conviene revisar los días de vigencia, los límites de reintegro y las condiciones de cada banco.

De esta manera, los jubilados y pensionados pueden combinar una buena planificación de sus compras con las promociones disponibles para reducir sus gastos durante noviembre de 2026.