Axel Kicillof avaló la Resolución 516/26 y este fin de semana hay feriado y 4 días de descanso en Buenos Aires
Con la firma de Carlos Bianco, el gobierno de la provincia de Buenos Aires -dirigido por Kicillof- aprobó los feriados y asuetos de noviembre. Enterate acá.
A través de la Resolución 516/2026, la administración de Axel Kicillof formalizó el calendario de feriados de noviembre en territorio bonaerense a fines de octubre y el documento sorprendió para bien a un municipio de la provincia de Buenos Aires que se verá doblemente beneficiado en relación a otras ciudades.
Se trata del municipio de Magdalena, que tendrá un fin de semana extralargo con feriado en el próximo fin de semana. La disposición firmada por Carlos Bianco alcanza de manera obligatoria a los empleados estatales y entidades financieras, siendo optativa para el ámbito privado.
IMPORTANTE: Sandra Pettovello debe avalar a la Justicia y las jubilaciones de Anses serán de $771.454,90 por la Ley 27.609
Por qué hay feriado con fin de semana extralargo en Magdalena: descansarán 4 días
Los vecinos del partido bonaerense de Magdalena contarán con un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos gracias a la unión entre una fecha patria nacional y su aniversario local. El receso se extenderá desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de noviembre inclusive.
El descanso comenzará el viernes 20, declarado día no laborable en el distrito por conmemorarse su fundación. La fecha evoca el 20 de noviembre de 1776 —hace exactamente 250 años—, cuando la creación de la guardia y la capilla dieron origen institucional y poblacional a la localidad.
A esa jornada festiva se sumarán el sábado 21 y el domingo 22, enlazando directamente con el lunes 23 de noviembre, feriado en todo el país por el Día de la Soberanía Nacional. Así, la comunidad disfrutará de cuatro jornadas seguidas ideales para el esparcimiento y el turismo regional.
Qué dice la Resolución 516/16 que aprobó Kicillof y establece un fin de semana extra largo
La resolución 515/2026 establece: "ARTÍCULO 1º. Declarar no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de noviembre de 2026, conforme se detalla en el Anexo Único que como IF-2026-37031625-GDEBA-SSAMMGGP forma parte integrante de la presente".
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