Cómo tener 16 días de vacaciones en marzo y abril, pidiendo solo 6 en el trabajo
Con la llegada de de nuevos feriados, se presenta otra gran oportunidad para planificar un descanso extendido.
El 2026 arrancó con un calendario que permite "hazañas" de planificación, con la posibilidad de tomarse vacaciones extendidas, con varios días de descanso, pidiendo poca licencia laboral, aprovechando los variados feriados y fines de semana largos.
En este caso, la clave reside en la cercanía entre el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y las festividades de Pascuas, lo que genera un puente natural para quienes puedan coordinar sus vacaciones este mes.
Algo similar había ocurrido en febrero, con el fin de semana XL de Carnaval, que permitía hasta 9 días de descanso, con apenas tres de licencia.
El plan de los 16 días de vacaciones en marzo
Para lograr unas vacaciones del 21 de marzo al 5 de abril, el trabajador solo debe solicitar 6 días a cuenta de su licencia (dependiendo de la actividad y convenio). Los días a pedir son:
- Marzo: Miércoles 25, jueves 26, viernes 27, lunes 30 y martes 31.
- Abril: Miércoles 1.
¿Cómo se compone el descanso?
- Sábado 21 y Domingo 22: Fin de semana inicial.
- Lunes 23: Día no laboral con fines turísticos.
- Martes 24: Feriado nacional (Día de la Memoria).
- Del 25 al 27 de marzo: Días pedidos (Vacaciones).
- Sábado 28 y Domingo 29: Fin de semana.
- Del 30 de marzo al 1 de abril: Días pedidos (Vacaciones).
- Jueves 2 de abril: Feriado (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) y Jueves Santo.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (Feriado inamovible).
- Sábado 4 y Domingo 5: Fin de semana de cierre.
La opción "Nómade Digital": 10 días de relax y 6 de oficina
Para quienes no puedan pedir vacaciones pero cuenten con la posibilidad de trabajar de forma remota, el combo sigue siendo altamente atractivo. En este esquema, el trabajador cuenta con 10 días de desconexión total (fines de semana y feriados) y solo debe cumplir con sus tareas durante 6 días, permitiéndole cambiar de aire y trabajar desde cualquier destino turístico.
Esta ventana de descanso se presenta como la última gran oportunidad antes del invierno para realizar escapadas largas, aprovechando que el clima de finales de marzo suele ser ideal en gran parte del país.
