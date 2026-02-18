Cómo tener 16 días de vacaciones en marzo y abril, pidiendo solo 6 en el trabajo

Marzo: Miércoles 25, jueves 26, viernes 27, lunes 30 y martes 31.

Miércoles 25, jueves 26, viernes 27, lunes 30 y martes 31. Abril: Miércoles 1.

¿Cómo se compone el descanso?

La opción "Nómade Digital": 10 días de relax y 6 de oficina

Para quienes no puedan pedir vacaciones pero cuenten con la posibilidad de trabajar de forma remota, el combo sigue siendo altamente atractivo. En este esquema, el trabajador cuenta con 10 días de desconexión total (fines de semana y feriados) y solo debe cumplir con sus tareas durante 6 días, permitiéndole cambiar de aire y trabajar desde cualquier destino turístico.

Esta ventana de descanso se presenta como la última gran oportunidad antes del invierno para realizar escapadas largas, aprovechando que el clima de finales de marzo suele ser ideal en gran parte del país.