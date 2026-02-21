Punto por punto: cómo cambiará la vida de los trabajadores con la aprobación de la Reforma Laboral libertaria
El proyecto implica cambios en el pago de salarios y horas extras, en el monto de indemnizaciones por despido, el derecho a huelga y hasta en las vacaciones.
Tras la aprobación con cambios en la Cámara de Diputados, el Senado tratará el proyecto de reforma laboral elaborado por el Gobierno, que implica importantes cambios en las relaciones laborales y en la vida cotidiana de los trabajadores.
La cámara alta tiene previsto sesionar jueves y viernes próximos. El 27 de febrero, desde las 11 de la mañana, iniciará el debate y posterior votación de la iniciativa que prevé la flexibilización en las actuales condiciones de contratación de empleados.
Entre los puntos más relevantes de la reforma laboral, aparecen modificaciones en el pago de los salarios y de las horas extras, en el monto de las indemnizaciones por despido, el derecho de huelga y hasta en el otorgamiento del periodo de vacaciones, entre otros puntos de relevancia.
Cómo cambiará la vida cotidiana con la reforma laboral libertaria
De quedar sancionada por el Senado, la reforma laboral libertaria implica una serie de cambios severos que el trabajador deberá afrontar en su vida cotidiana y la de su familia. Entre los principales están:
Salarios
Con el nuevo régimen legal, las patronales podrán pagar los salarios en dinero, en moneda local o extranjera, pero también en especie o alimentos, según decida.
Por otro lado, existirá el llamado “salario dinámico”, que implica que ya no se actualizarán por paritarias o inflación, para dar lugar a un salario básico estipulado más un "plus" atado a la productividad o eficacia; si no se cumplen los objetivos fijados por la compañía, el sueldo disminuye.
Además se elimina la referencia general de los arreglos salarias por rama de industria o rama: con la reforma laboral que se trata en el Congreso cada empleador podrá fijar su propio salario mínimo, el básico y establecer condiciones particulares de contratación.
Horas extras
Se elimina el concepto de horas extras con las que habitualmente el trabajador busca engrosar sus ingresos: los excedentes horarios pasarán a un "banco de horas" donde el tiempo extra trabajado a pedido del empleador será compensado posteriormente con jornadas reducidas o francos.
Vacaciones
Con el proyecto libertario los empleadores ya no estarán obligados a otorgar el descanso anual en la temporada de octubre a abril, como ocurre en la actualidad, sino en cualquier periodo del año.
Además quedarán habilitados a fraccionar las vacaciones a lo largo del año, con una fración mínima de siete días. Por ejemplo, un trabajador con tres semanas de descanso podrá “disfrutar” de una semana en verano, otra en invierno y otra en otoño, si así lo dispone el empleador.
Indemnizaciones
Las indemnizaciones por despido se reducirán con respecto a lo establecido por la normativa actual, ya que para su cálculo no tendrán en cuenta pago no mensuales como el aguinaldo, las vacaciones o los premios.
Por otro lado, el proyecto establece que la sola percepción de la indemnización "importa la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, incluidos los de naturaleza civil, contractual o extracontractual, no pudiendo promoverse acciones por fuera del régimen especial establecido en esta ley".
Derecho de huelga
Hacer un paro será prácticamente imposible en la mayoría de los sectores económicos, ya que la ley exige garantizar una guardia operativa obligatoria de entre el 50% y el 75% del personal durante la protesta, de acuerdo a la rama de la empresa.
Teletrabajo
De sancionarse en el Congreso, la norma eliminará el trabajo a distancia o home office, al dejar sin efecto la Ley de Teletrabajo (N°27.555) desde el 1 de enero del próximo año.
