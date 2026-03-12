🔴Inflación 2,9% EN VIVO: minuto a minuto las repercusiones del dato de febrero del INDEC

MinutoUno

El INDEC confirmó que la inflación fue de un 33,1% interanual. Vivienda y servicios trepó casi un 7%. Los alimentos volvieron a ubicarse encima del promedio.

Apenas pasadas las 16 horas de este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) terminó con la expectativa y publicó el dato oficial: la inflación de febrero de 2026 fue del 2,9%. Con este nuevo informe, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó una variación interanual del 33,1%.

La cifra mensual informada por el organismo oficial se ubica en la misma línea que el 2,9% que habían anticipado consultoras privadas como Equilibra o C&T, marcando una estabilización en los niveles que el Gobierno esperaba consolidar.

Inflación en vivo: Índice de Precios al Consumidor del INDEC

El mapa de los aumentos: el Norte fue el más castigado

El reporte oficial del INDEC también reflejó una marcada disparidad en la evolución de los precios dependiendo de la zona geográfica del país.

En febrero, la región del Noroeste fue la que sufrió el mayor golpe inflacionario, registrando la suba mensual más alta del país con un 3,5%. En el otro extremo de la tabla estadística, la región del Gran Buenos Aires (GBA) se posicionó como la de menor incremento, marcando un 2,6% a lo largo del mes.

Tarifas y alimentos: los verdaderos motores de la inflación

Al desglosar el informe, queda en evidencia cuáles fueron los gastos ineludibles que más castigaron el bolsillo de los argentinos durante el último mes:

  • Servicios por las nubes: La división con la mayor alza mensual fue indiscutidamente Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Este rubro registró un fuerte salto del 6,8%, traccionado por la quita de subsidios y la actualización de las tarifas.

  • El peso de la comida: Tal como preveían los monitoreos privados que alertaban sobre la crisis alimentaria, comer fue más caro que el promedio de la economía. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas se ubicó como el segundo de mayor impacto con un 3,3%, empatado exactamente en la misma cifra con la categoría Bienes y servicios arios.

A qué hora anuncian la inflación de febrero y los datos de las canastas básicas

  • Horario clave: La expectativa está puesta a las 16:00 hs, momento exacto en el que el organismo difundirá el dato oficial de inflación correspondiente al mes de febrero.

  • Impacto social: En simultáneo se publicará la valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT), los indicadores fundamentales que marcan las líneas de indigencia y pobreza.

  • Cobertura: El informe de precios abarcará el promedio a nivel nacional, detallando también el impacto por regiones.

Los rubros que más presionaron el bolsillo

Más allá del promedio general, la preocupación central radica en los gastos ineludibles. Quitar la comida del presupuesto familiar es imposible, y es justamente allí donde se registraron los saltos más bruscos.

  • Alimentos al rojo vivo: La consultora LCG estimó que el costo de los alimentos y bebidas escaló un 4,2% en febrero. C&T midió un aumento similar del 4,1%.

  • La carne, por las nubes: Fue la gran protagonista del mes. Según C&T, los cortes vacunos subieron casi un 8%, el doble que el promedio general de los alimentos. Como contrapeso, las verduras registraron bajas cercanas al 10%.

  • Tarifas y servicios: El rubro "Regulados" impulsó fuertemente el índice (Equilibra lo midió en 4,8%), traccionado por los aumentos en el transporte, la luz y el gas.

  • Vivienda y mantenimiento: Hubo incrementos cercanos al 5% en el Gran Buenos Aires, empujados por las subas salariales de los encargados de edificios (1,8%), personal doméstico (1,5%) y el encarecimiento de los insumos de limpieza.

El termómetro de las consultoras: ¿debajo del 3%?

Los diferentes monitoreos coinciden en que el índice general mensual se ubicará en la franja del 2,4% al 3%, un número que va en sintonía con las expectativas del Gobierno de mantener contenida la cifra global.

  • Equilibra y C&T: Ambas firmas pronosticaron un 2,9%, repitiendo la marca registrada en enero.

  • Fundación Libertad y Progreso y Analytica: Estimaron un 2,8% para el cierre del mes.

  • Econviews: Fue la consultora más optimista, vaticinando un 2,4%.

  • Eco Go: Proyectó un índice general en torno al 3%.

