🔴Inflación 2,9% EN VIVO: minuto a minuto las repercusiones del dato de febrero del INDEC

El mapa de los aumentos: el Norte fue el más castigado

El reporte oficial del INDEC también reflejó una marcada disparidad en la evolución de los precios dependiendo de la zona geográfica del país.

En febrero, la región del Noroeste fue la que sufrió el mayor golpe inflacionario, registrando la suba mensual más alta del país con un 3,5%. En el otro extremo de la tabla estadística, la región del Gran Buenos Aires (GBA) se posicionó como la de menor incremento, marcando un 2,6% a lo largo del mes.