Tras la disparada de los precios, bancos lanzan promociones en carnicerías

Además, en ferias y mercados bonaerenses, el reintegro sube al 40% con un tope semanal de 6 mil pesos (se llega con 15 mil pesos en compras). Ambas promociones se suman a los descuentos en otros comercios de barrio.

cuenta dni Descuentos con Cuenta DNI

Banco Ciudad

El Banco Ciudad, a través de su billetera virtual Buepp, ofrece 30% de descuento todos los días en una red de “Comercios Vecinos” que incluye carnicerías y granjas, como la cadena Res. El tope de ahorro es de 15 mil pesos por mes (con 50 mil pesos en consumos).

En las Ferias Itinerantes de la Ciudad, el descuento del 30% se aplica los lunes, martes, jueves y sábados, con un tope mensual de 20 mil pesos. Para acceder, hay que pagar con QR desde la app, con tarjetas de débito, crédito o saldo de la cuenta.

Banco Columbia

Todos los miércoles, los clientes del Banco Columbia tienen un 15% de reintegro en cualquier carnicería, con un tope de 8 mil pesos por mes (se alcanza gastando 53.333 pesos). El pago debe hacerse con tarjeta de débito Columbia a través de MODO, escaneando el QR del local desde la app del banco o de MODO.