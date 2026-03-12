Tras la disparada de los precios, bancos lanzan promociones en carnicerías
En febrero los precios de la carne en la Ciudad de Buenos Aires subieron un 7,3%. En enero ya habían subido en torno al 7%.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará este jueves por la tarde el dato de inflación de febrero que, se prevé, rondará el 3% pero que podría, por primera vez en 9 meses mostrar una leve baja respecto al 2,9% de enero y romper así una inercia ininterrumpida al alza desde mayo pasado. Uno de los precios que más subió en los últimos meses fue el de la carne.
Por caso en enero pasado el Indec informó que la carne subió en torno al 7% (pollo entero subió 8,9%; asado 5,6%; hamburguesas congeladas 6% y carne picada compun 3,1%) mientras que en febrero, en la Ciudad de Buenos Aires, el alza fue del 7,3%.
Frente a este escenario varios bancos lanzaron promociones que permiten ahorrar entre un 10% y un 30% en carnicerías, granjas y pescaderías.
Aquí el detalle de las promociones:
Banco Provincia
La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece un 20% de reintegro en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas de CABA y Provincia de Buenos Aires. El beneficio se aplica de lunes a viernes, pagando con la app (QR o Clave DNI), y permite ahorrar hasta 5 mil pesos por semana (tope que se alcanza gastando 25 mil pesos).
Además, en ferias y mercados bonaerenses, el reintegro sube al 40% con un tope semanal de 6 mil pesos (se llega con 15 mil pesos en compras). Ambas promociones se suman a los descuentos en otros comercios de barrio.
Banco Ciudad
El Banco Ciudad, a través de su billetera virtual Buepp, ofrece 30% de descuento todos los días en una red de “Comercios Vecinos” que incluye carnicerías y granjas, como la cadena Res. El tope de ahorro es de 15 mil pesos por mes (con 50 mil pesos en consumos).
En las Ferias Itinerantes de la Ciudad, el descuento del 30% se aplica los lunes, martes, jueves y sábados, con un tope mensual de 20 mil pesos. Para acceder, hay que pagar con QR desde la app, con tarjetas de débito, crédito o saldo de la cuenta.
Banco Columbia
Todos los miércoles, los clientes del Banco Columbia tienen un 15% de reintegro en cualquier carnicería, con un tope de 8 mil pesos por mes (se alcanza gastando 53.333 pesos). El pago debe hacerse con tarjeta de débito Columbia a través de MODO, escaneando el QR del local desde la app del banco o de MODO.
